Firma hostila šéfa antimonopolního úřadu na fotbale. Zachránil jí stamiliony

Byla to tehdy aféra. Majitel jabloneckého fotbalového klubu a tehdejší předseda Fotbalové asociace ČR Miroslav Pelta před čtyřmi lety pozval vlivné liberecké politiky na fotbalový zápas Ajaxu Amsterdam. Měl důvod být štědrý, protože ti samí lidé rozhodovali o dotacích pro jeho klub.

A na výlet neletěli jen tak obyčejnou pravidelnou linkou. Pelta, který se dnes potýká s policejním stíháním za to, že dle vyšetřovatelů manipuloval stamilionové sportovní dotace, pro ně vypravil speciální letadlo i zajistil ubytování. Potud známý příběh, který tehdy popsalo Centrum nezávislé investigace.

MF DNES ovšem získala důkazy, z nichž plyne, že zájezd měl i dalšího, dosud neznámého hosta. Do Amsterdamu si vyrazil i šéf antimonopolního úřadu Petr Rafaj se svou dcerou. Místa mu ovšem zajistil nikoliv Pelta, ale podnikatel Jiří Vařil, klíčová figura dopravní firmy BusLine donedávna vlastněné skupinami se sídlem na karibském ostrově Svatý Vincent a Grenadiny. A velký sponzor Peltova klubu.

Rafaj tak přijal pozvání na luxusní výlet od člověka, který vedl společnost, jejíž spory antimonopolní úřad často posuzoval. V několika případech právě rozhodování úřadu, který zodpovídá za regulérnost veřejných zakázek, jedné z největších dopravních firem v Česku výrazně nahrálo. A zajistilo stamiliony.

Pro Rafaje může být takové propojení s BusLine problém. Policie už ho prověřuje v souvislosti s miliardovým tendrem na mýto, který dle verze elitních vyšetřovatelů manipuloval s šéfem poslaneckého klubu ANO Jaroslavem Faltýnkem.

Deník Právo ale poukázal, že součástí vyšetřování je i přístup Rafajova úřadu k tendrům BusLine.

Rafaj MF DNES potvrdil, že na zájezdu skutečně byl. A že si výlet a ubytování neplatil. „Bavil jsem se o tom s Peltou. Že bych tam byl na pozvání Vařila, toho si nejsem vědom. Omlouvám se, už je to dávno. Nebudu se k tomu vyjadřovat,“ uvedl Rafaj.

Klíčový e-mail

„Níže zasílám dle naší domluvy seznam účastníků na Ajax za BL,“ píše Vařil výkonnému řediteli FK Jablonec Petru Flodrmanovi. A přidává 26 jmen, který chce společnost BusLine výlet i s ubytováním zajistit. Na podrobnosti si začal rozpomínat, když zjistil, že MF DNES má seznam účastníků, pro které místa u Pelty zajistila právě BusLine - e-mail, který 15. srpna 2015 odešel z adresy 0101@busline.cz. Tu dlouhé roky používá právě Vařil. Kopie putovala mimo jiné i Peltovi. Předmět je prostý - Amsterdam.

Jiří Vařil na snímku z července 2009

Rafaj je v seznamu, který má MF DNES k dispozici, dokonce dvakrát. Jako Petr Rafaj 1 a Petr Rafaj 2. Lze tak dovozovat, že na cesty sebou vzal ještě někoho blízkého.

„Já jsem se dozvěděl, že tam pojedu. Dcera měla v té době nějaký vztah s Vařilovými, tak to možná bylo kvůli tomu. To bych se musel zeptat,“ připustil nakonec Rafaj ve středu ráno s tím, že podrobnosti zjistí.

Odpoledne ovšem otočil. „Pokud mne paměť neklame, na utkání mne pozval představitel Českého fotbalového svazu. Spojovat národní společenskou událost s rozhodováním a činností nezávislého UOHS je úsměvné,“ zaslal mailem krátké prohlášení Rafaj.

Rafajova dcera ve střetu zájmů?

Při původní reakci ovšem sám Rafaj odkryl důležitou skutečnost. Dceru Petru totiž od roku 2011 do roku 2015 angažoval v rozkladové komisi pro dohled nad zadáváním veřejných zakázek svého úřadu. Není tak vyloučeno, že se podílela i na rozhodnutích úřadu ohledně BusLine. Na dotaz, zda se na otcově úřadě BusLine zabývala a jaký „vztah s Vařilovými“ měla, Petra Kubínová neodpověděla.

„Pokud si dobře vzpomínám, na fotbalové utkání mě pozval můj otec. Spojovat moji účast na fotbale s jakýmkoliv mým spolupůsobením v kolektivu více než 20ti členných rozkladových komisí považuji za absurdní,“ reagovala jen krátce na dotazy Kubínová, která dnes půsoví jako náměstkyně ředitele VZP pro informatiku.

Průnik vyšetřování miliardové manipulace a stamilionové korupce

Jak s informacemi pracuje policie vyšetřující Rafaje a Faltýnka není jasné. Důkaz o propojení Rafaje a Vařila se totiž paradoxně objevil ve vyšetřovacím spise případu úplně jiné stamilionové korupce. Vařil je dnes stíhaný v kauze stamilionového tunelování libereckého dopravního podniku.

Fakta Kauza mýto Policisté šéfa antimonopolního úřadu Petra Rafaje a předsedu poslaneckého klubu ANO Jaroslava Faltýnka podezřívají, že manipulovali miliardový tendr na mýto. Ani jednoho z nich zatím neobvinili.

Rafaj ve funkci zůstává. Prezident Miloš Zeman už dříve v rozhovoru pro MF DNES konstatoval, že by Rafaje odvolal jen v případě pravomocného odsouzení.

Miliony od podnikatelů blízkých prezidentovi přistály na účtech matky Jiřího Švachuly, který podle vyšetřovatelů ohnutí mýtného tendru zprostředkoval. Kauza libereckého dopravního podniku Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu nedávno někdejšího klíčového muže firmy BusLine Jiřího Vařila spolu s dalšími lidmi obvinili z korupce. Z odposlechů dovozují, že Vařil měl vliv na liberecký dopravní podnik, který předražoval veřejné zakázky.

„Odkloněné“ peníze pak dle policie končily v jabloneckém fotbalovém klubu bosse Miroslava Pelty, který firma BusLine sponzoruje. Pelta pořádal zájezdy, na nichž hostil politiky.

„Odkloněné“ peníze měly dle verze policie končit v Peltově klubu, který BusLine sponzoruje. (Letos si navrch Vařil vysloužil další stíhání za to, že v afektu střílel u své honosné vily brokovnicí na auto s mladou rodinou.)

A právě do spisu týkajícího se liberecké korupce založili vyšetřovatelé e-mail, který má MF DNES k dipozici.

Ze seznamu účastníků zájezdu plyne, že Rafaj na fotbal vyrazil nejen ve společnosti dnes stíhaného Vařila, ale také již bývalého ředitel Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ) Luboše Wejnara a předsedy představenstva a zastupitele zvoleného za ANO Pavla Šulce. Oba jsou dnes v kauze stamilionové korupce dalšími dvěma hlavními obviněnými.

Vařil dnes už ve firmě BusLine oficiálně nijak nefiguruje. Ta je napsaná na Jakuba Vyskočila, syna herce Ivana Vyskočila. I ten je ovšem na seznamu účastníků Rafajova zájezdu. Vyskočil dnes tvrdí, že pozvání prominentů bylo sóloakcí Vařila.

„Skupina BusLine se nebude vyjadřovat k obsahu mailové komunikace jednoho ze svých bývalých spolupracovníků,“ uvedl Vyskočil.

Podivuhodně úspěšný BusLine

Antimonopolní úřad, který Rafaj vede, se ovšem za BusLine opakovaně postavil. Naposledy posvětil veřejnou zakázku pro firmu za 770 milionů. Smlouvu o zajištění veřejné dopravy ve městě na dalších deset let tajně a bez vědomí ostatních zastupitelů těsně před volbami s BusLine podepsalo vedení českolipské radnice.

Podle protikorupčních organizací navíc podmínky výběrového řízení byly na míru ušité BusLine. Město třeba požadovalo, aby uchazeč jednou ročně jezdil s historickými autobusy, které v kraji má jen tato firma. O 770 milionů se ucházely navíc jen dvě společnosti. Tu druhou ještě do nedávna ovládal také Vyskočil. Rafajův úřad ale na tendru nenašel nic divného.

Zato v případě Libereckého kraje dopravní tendry antimonopolní úřad pravidelně torpédoval. Od roku 2012 až do loňska se kraji nedařilo vysoutěžit nové dopravce. Antimonopolní úřad všechny dopravní zakázky zrušil a nebo v nich rozhodl tak pozdě, že tato zdržovací taktika nahrála BusLine.

BusLine ovšem odmítá, že by jí antimonopolní úřad vycházel jakkoliv vstříc.

„Pokud bychom srovnávali množství návrhů, ve kterých nám ÚOHS přisvědčil, oproti návrhům, ve kterých se s našim tvrzením neztotožnil, je toto srovnání hluboce v neprospěch skupiny BusLine,“ sdělil už dříve Vyskočil.

Postupně se ovšem ukázalo, že s BusLine byli propojeni mnozí politici, kteří o tendrech rozhodovali. Loni rezignoval liberecký radní pro dopravu Vladimír Mastník. Poté, co na něj prasklo, že mu předvolební kampaň platila právě BusLine. Oficiálně ze zdravotních důvodů letos v lednu funkci opustil i krajský radní pro dopravu Marek Pieter. Na Peltově zájezdu byli oba.

Pelta: Platit výlety vlivným je normální

Pro majitele jabloneckého fotbalového klubu Miroslava Peltu není účast politiků či vlivných funkcionářů na jím spolupořádaných zájezdech ničím podivným.



„Zvát vlivné lidi na fotbal je dobré kvůli sponzorům a obchodním partnerům. V Evropě je naprosto běžné, že když třeba klub postoupí do Evropské ligy, pozvou se na fotbal politici, podnikatelé, ale i novináři. Prostě jim to zaplatíte. Jablonec je v podstatě vesnice a když klub hraje někde venku, je to malý zázrak. Já ani nemohl ovlivnit, koho všechno pozvali a kdo pozvání přijme. Vždycky se snažíte letadlo zaplnit lidmi,“ argumentuje Pelta.

Úplně jinak to ale vidí protikorupční experti.

„Pozvání a uhrazení takovéto společenské akce jde nad rámec jakékoliv běžné a akceptovatelné pohostinnosti a jedná se takřka bez pochyby o předcházení si či kupování vlivu u důležitých veřejných funkcionářů (politiků i úředníků). I kdyby si dané osoby hradily část nebo celé náklady samy, nevidím žádný objektivní důvod, proč by s měly takové cesty účastnit,“ uvedl právník Transparency International (TI) Petr Leyer.

Šéfa antimonopolního úřadu ve funkci drží Zeman

Rafaj i přes veškerá podezření policie ve funkci zůstává. Jeho velkým zastáncem je prezident Miloš Zeman. Ten už dříve v rozhovoru pro MF DNES konstatoval, že by Rafaje odvolal jen v případě pravomocného odsouzení.

Redakce přitom už dříve informovala, že miliony od podnikatelů blízkých prezidentovi přistály na účtech matky Jiřího Švachuly, který podle vyšetřovatelů ohnutí mýtného tendru zprostředkoval. Tento účet policisté obstavili, protože dovozují, že peníze na něm pocházejí ze zločinu.