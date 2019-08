Pojistka Krejčířovy vily na splacení dluhů nepůjde. Dostane ji jeho žena

Zda je někdejší Krejčířova vila v Černošicích pojištěná, není jasné. Nemovitost může pojistit pouze její vlastník, v případě černošické vily tedy Kateřina Krejčířová. Exekutoři o tom, zda objekt pojistila nebo ne, nevědí. Vila byla několikrát v dražbě.



Případné peníze z pojistky by však na uhrazení exekuce, součástí které rozlehlé sídlo je, nešly.

„Obecně platí, že pokud je nemovitá věc ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů, pak náhrada za její poškození nebo zničení náleží taktéž výlučně tomuto manželovi,“ uvedl pro iDNES.cz Jakub Langer z advokátní kanceláře Cink a partneři. V případě Krejčířovy vily by tedy šlo o partnerku někdejšího podnikatele. Exekuce je totiž vedena proti němu, nikoliv proti jeho ženě.

Peníze z pojistného by však exekutorům nešly ani v případě, kdyby majitelem domu byl stále sám Krejčíř. „Obecně platí, že exekuci nepodléhají pohledávky náhrady, kterou podle pojistné smlouvy vyplácí pojišťovna,“ uvedla mluvčí Exekutorské komory ČR Lenka Desatová s tím, že peníze od pojišťovny jsou určeny na nové vybudování nebo opravu budovy.

Peníze z pojistného by se vyšplhaly do milionů korun, znalec totiž před dražbou celý objekt odhadl na 97,29 milionů korun.

České soudy v roce 2017 pravomocně potvrdily, že vila dál patří do exekuce, do které se Krejčíř dostal kvůli dluhům. A to i přes to, že se Kateřina Krejčířová snažila vilu z exekuce vyloučit.

Kdysi luxusní vila řadu let chátrá, případný kupec by tedy podle odhadů musel vynaložit další miliony korun na renovaci neudržovaného domu. Zatím žádný zájemce se ale ani při opakovaných dražbách nenašel.

V někdejší rezidenci v Černošicích si podnikatel nechal vybudovat vnitřní i venkovní bazén, saunu, výtah, squashové kurty, luxusní mramorové schodiště i akvárium, v němž choval žraloka. Vila se následně stala terčem zlodějů a vandalů.

Vyvolávací cena byla stanovena na polovinu, tedy asi 48,6 milionu korun. Níž už cena klesnout nemůže. Dražba byla nařízena ještě za starých pravidel, která nedovolují snížit vyvolávací cenu pod polovinu té odhadní.