Krejčíř utekl policii. Zpráva, která po několik měsíců ovlivňovala dění v České republice. A to jak na politické scéně, tak v podsvětí.

Ve středu je to na den přesně 20 let, kdy se tak stalo. Kdy během domovní prohlídky vily v Černošicích zmizel kontroverzní podnikatel Radovan Krejčíř, tehdy obviněný z podvodu, zločinného spolčení a z přípravy vraždy celníka. Mluvilo se o nedbalosti policie, ale také o vychytralosti muže, jenž si prostě policii po svém povodil. Místo to tehdy stálo policejního prezidenta Jiřího Koláře, podmíněným trestem byl také potrestán velitel domovní prohlídky Jan Špitálský.