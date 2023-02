Kriminalista Karel Tichý: Jestli se Radovan Krejčíř vrátí, budu první mrtvý

Od vraždy Františka Mrázka uběhlo už sedmnáct let. Je pravda, že jste ho v den jeho vraždy sledovali?

To je fakt. Ale v době vraždy jsme u toho už nebyli.

Proč jste v akci nepokračovali až do večera?

Protože nás stáhli. Asi dva měsíce před Mrázkovou smrtí za námi přišli lidi z BIS, se kterými jsme v dobré víře spolupracovali. Měli informaci, že Mrázek bude v hotelu Esplanade, že tam mají mít nějaké schůzky. Lidé z BIS nebyli schopni to „obsadit“, tak nás poprosili, jestli to můžeme ohlídat. To byla běžná věc, takto jsme fungovali často. Poslal jsem tam lidi, měli jsme tam naši malou sledku, auto s kamerou, kluci se střídali a monitorovali schůzky – kdo přišel, čím přijel, jak dlouho tam byl. Informace jsme průběžně posílali na BIS.