Byla to malá soukromá firma s velkými ambicemi. Vysoké učení Brno. Firma, která chtěla provozovat soukromou vysokou školu, vzdělávat děti. Nic z toho nebylo a dnes už si na firmu vzpomene málokdo. Už proto, že se roky jmenuje Víno Marcinčák.
Jenže pro pochopení toho, kdo je Radomír Daňhel, bývalý ekonomický náměstek na ministerstvu spravedlnosti a hlavní postava v bitcoinové kauze, která podepisovala smlouvy s kupujícími i s dárcem bitcoinů Tomášem Jiřikovským, je klíčová.
Pro firmu Deup pracovala v minulosti i Blažkova manželka Alena.