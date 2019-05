Radní za ANO šířil pomluvy o šéfovi STAN. Teď tvrdí, že o ničem neví

Snažil se ovšem přitom tvářit, že s letákem nemá nic společného. Objednal si ho totiž pod smyšleným jménem „Jaromír Havlíček z Kolína“ a Rakušanovi, který pomlouvačný leták ještě před volbami komentoval na svém Facebooku, tehdy pod příspěvek napsal: „Ať už je po volbách… Popravdě jsem si vůbec nedovedl představit, co taková kampaň obnáší.“



Záhy se však sám radní Herman nechal kuriózně usvědčit. Policie totiž neměla problém zjistit, že více než pět tisíc korun, které byly za distribuci letáků zaplaceny, odešly z účtu, který si Herman několik dní před volbami založil pod svým pravým jménem, ale nazval ho „Havlíček“. Účet pak několik dní nato zrušil.

Členové ANO ve Středočeském kraji Martin Herman a Karel Horčička

V anonymním letáku, kterého bylo mezi Kolíňany distribuováno přes třináct tisíc výtisků, mimo jiné stálo, že Rakušan zadlužil město Kolín navíc téměř o 18 milionů korun, nebo mu vyčetl mu, že vydělává statisíce korun měsíčně, protože „sedí na mnoha židlích najednou“.

„Obojí jsou lži. Kdyby ten leták vydal ve stejném znění a podepsal se pod to, bral bych to jako formu negativní politické kampaně. Věděl bych, s kým to řešit. On se ale úmyslně vydával za jiného člověka, což mi u kandidáta na starostu připadá úplně neuvěřitelné,“ uvedl k letáku pro MF DNES Vít Rakušan.

Kuriózní byl také zdroj, z kterého Herman pomluvy a částky ohledně „krocení městského dluhu“ čerpal. Policistům přiznal, že je zaslechl během rozhovoru několika pro něj neznámých lidí v hospodě. A protože byl prý sám nespokojen se situací ve městě a dotyční se báli na záležitost upozornit veřejně, rozhodl se k výtisku anonymního letáku. „Že nechal na leták proti mně vytisknout drby, které zaslechl někde v hospodě, to je historka, kterou by lépe vymyslela moje osmiletá dcera,“ diví se Rakušan.

Jermanová: Nic o tom nevím

Na dotaz MF DNES ohledně smyšlené osoby reagoval středočeský radní Martin Herman podrážděně a stroze. Tvrdí, že s letákem nemá nic společného. „Nevím, o čem mluvíte. Nebudu se k tomu vyjadřovat,“ odpověděl na dotaz, proč vystupoval pod falešnou identitou a také dodal, že nemá „žádnou informaci o tom, že by policie případ uzavřela“. Poté zavěsil telefon.

Herman však policistům už loni přiznal, že za letákem, který nechal vytisknout a poté roznést po Kolíně, stojí on sám.

Příliš sdílná na dotazy deníku nebyla ani hejtmanka Středočeského kraje a místopředsedkyně hnutí ANO Jaroslava Pokorná Jermanová. „Nemám o tom žádné informace,“ odpověděla na dotaz, zda o chování svého radní ví a zda po něm bude žádat vyvození osobní odpovědnosti.

Leták teoreticky mohl ovlivnit průběh komunálních voleb v Kolíně. „Museli jsme rychle vydat náš protileták a zajistit jeho roznos. Spousta lidí pak v různých diskusích psala věci z toho letáku,“ popisuje Vít Rakušan.

Boj o Kolín

Martin Herman byl Rakušanovým přímým konkurentem, jako kandidát hnutí ANO se ucházel o post starosty Kolína. Nakonec mu to však nebylo nic platné. Rakušan se svým uskupením Změna pro Kolín ovládl volby se ziskem téměř 63 procent hlasů, druhé ANO s Hermanem získalo 11 procent hlasů.

Policie nakonec případ odložila s odůvodněním, že Rakušan je jako politik veřejně činná osoba, a tak musí snést větší míru kritiky. Rakušan připouští, že podobné odůvodnění očekával, od Hermana ale bude požadovat omluvu. „Byť to policie neposoudila jako trestný čin, v odůvodnění je dáno, že šířil nepravdy. A teď, když vím, že to byl pan Herman, tak jsem ho požádal o veřejnou omluvu také formou letáku,“ uzavírá Rakušan. Zda se dočká omluvy, zatím není jisté.

Celá „kauza“ se však ještě bude řešit v pondělí na kolínském zastupitelstvu. Martin Herman tam totiž zastává post předsedy kontrolního výboru. A z programu jednání zastupitelstva, který je oficiálně vyvěšen na webových stránkách města Kolína, je totiž zřejmé, že se bude hlasovat o jeho odvolání z této funkce.

Středočeský krajský radní pro oblast investic a veřejných zakázek Martin Herman se na svůj post dostal loni v lednu, když se v krajské radě uvolnilo jedno z míst. Předtím pracoval ve dvou zastupitelských výborech jako místopředseda finančního a člen kontrolního výboru. Je také předsedou oblastní organizace hnutí ANO v Kolíně a zdejším zastupitelem. Neúspěšně také v roce 2017 kandidoval do Poslanecké sněmovny.