Radní odvolali Prokopa z dozorčí rady dopravního podniku kvůli kauze bytů

Zastupitelé už politika minulý týden odvolali z funkce předsedy kontrolního výboru. Prokop uvedl, že vše vysvětlil a Piráti se mu mstí za jeho opoziční práci.
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Udělal jsem chybu v registru, ale vše je legální, hájí „zatajené“ byty Prokop
Prokop v pátek uvedl, že šlo o omyl a za pochybení je připraven zaplatit pokutu. Na byty si podle svých slov vydělal podnikáním a investicemi. Kauza se však nelíbí premiérovi a šéfovi ANO Andreji Babišovi, o Prokopě setrvání v čele pražské kandidátky podle něj rozhodne výbor hnutí na konci června. „Pirátům vadí, že nahlas upozorňuji na jejich selhání ve vedení pražské dopravy,“ uvedl Prokop ke svému dnešnímu odvolání.