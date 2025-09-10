Radní upravil majetková přiznání. Zapomněl jsem na sedm milionů od otce, tvrdí

  9:05
Radní Jihomoravského kraje Karel Podzimek (ODS) se ocitl v podezření kvůli nesrovnalostem v příjmech a výdajích. Poté, co se novináři začali o záležitost zajímat, upravil svá již podaná majetková přiznání. Mimo jiné v nich doplnil, že mu jeho otec dal sedm milionů. Na zapomenuté peníze podle svých slov politik přišel při nedávné změně účetního.

Nový jihomoravský radní pro zdravotnictví Karel Podzimek (ODS). | foto: Krajský úřad Jihomoravského kraje

Z majetkových přiznání politika, které analyzoval server Seznam Zprávy společně s týdeníkem Znojemsko, vyplývá, že se v posledních sedmi letech živil především politikou. Podle úředních listin investoval přes 20 milionů korun zejména do nemovitostí a jejich rekonstrukcí, v sponzorských darech ODS poslal spolu se svou firmou téměř 800 tisíc a loni si pořídil obytný vůz za 1,8 milionu korun.

Server upozorňuje, že Podzimek podle majetkových přiznání z let před vstupem do politiky nevykazoval žádné větší úspory a jeho oficiální příjmy by na takové výdaje nestačily. Poté, co se o jeho majetek začali zajímat novináři, radní už podaná přiznání zpětně upravil.

Druhá rezignace kandidáta SPOLU za týden. Kvůli kauze s ubytovnou

Nově v nich uvedl, že si od svého otce, gynekologa a bývalého městského zastupitele, postupně půjčil sedm milionů korun. Podle zjištění Seznam Zpráv ale zároveň v roce 2021 poslal rodičům 12 milionů, přičemž dvě třetiny této částky pokryla hypotéka. Peníze použil na koupi domu od rodičů.

Na dotaz, proč svá přiznání zpětně měnil, Podzimek odpověděl neurčitě: „Je to tam napsané, je to přesně dané, tak já si myslím, že mi to pošlete všechno. A já vám to písemně… Co prostě chcete.“ Jak přesně využil sedm milionů od otce, ale neuvedl.

Ani na následnou písemnou žádost konkrétně neodpověděl. Pouze napsal, že na zapomenuté částky narazil při změně účetního: „Při kontrole jsem zjistil, že dříve podaná přiznání obsahují dílčí nedostatky, které jsem v zájmu řádného a transparentního plnění povinností podle zákona o střetu zájmů neprodleně napravil. Všechny své daňové i zákonné povinnosti jsem vždy plnil řádně a v souladu se zákonem,“ sdělil s tím, že je připraven své „administrativní pochybení“ úřadům vysvětlit.

Majetková přiznání poslanců: Bartoš má úvěr 15 milionů, Babiš přiznal dar od ženy

Podle ministerstva spravedlnosti se může jednat o přestupek. O případném postihu má rozhodnout místní úřad.

Ani půjčky od otce však podle Seznam Zpráv zcela nevysvětlují, kde Podzimek na všechny výdaje vzal. Od roku 2018 si v politických funkcích po zdanění vydělal zhruba devět milionů. Žádné výrazné příjmy z podnikání přiznání neukazují – obě firmy, které ovládá, vykázaly za sedm let dohromady necelé tři miliony zisku.

Cestující jeli minibusem, řidič ho ovládal z kanceláře. Firma testuje budoucnost

Minibus, který pasažéry rozváží bez přítomnosti řidiče. Že jde o hudbu daleké budoucnosti? Zatím sice ano, ale v testovacím režimu si už cestu takovým vozem vyzkoušely ve Žďáře nad Sázavou stovky...

10. září 2025  8:36

