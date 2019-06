Na funkci rezignoval radní Jesenice, který nabádal k zabití prezidenta

Koaliční zastupitelé těsnou většinou návrh opozice na odvolání radního přehlasovali a pouze odsouhlasili usnesení, v němž se zastupitelé a město Jesenice od prohlášení Martina Langa distancují s tím, „že se jedná o jeho osobní postoj na jeho soukromém Facebooku“.

Lang ale zůstal radním už jen zhruba další hodinu. Ještě totiž pomohl koalici, která má pouze o jeden hlas více než opozice, prohlasovat zrušení vybraného zhotovitele investice do jesenické základní školy a až poté sám rezignoval.

Jednání zastupitelů přihlížel plný sál obyvatel Jesenice, část z nich už po prvním hlasování o Langově odvolání nešetřila kritikou a začala ze sálu na protest odcházet, přestože na programu bylo ještě řešení právě velké investice do jesenické základní školy. Někteří přitom pískali a emotivně pokřikovali na vedení města: „Hovada, jste amorální!“ „Jsme pro smích celé republice!“ Nelibě přitom nesli i přítomnost novinářů a natáčení veřejného zastupitelstva, jedna z odcházejících žen se snažila vytrhnout telefon redaktorovi MF DNES.

Ze sálu také odešli všichni opoziční zastupitelé. Koalice tak mohla zrušit zakázku na stavbu základní školy bez problémů.

Opozice kritizovala, že Lang svým jednáním zničil pověst města. „Zkáza a ostuda je tím dokonána,“ uvedla bývalá starosta a dnes opoziční zastupitelka Radka Vladyková. Zastupitel za TOP 09 Petr Tiso podotkl, že jde o závažné morální selhání veřejného představitele.

Martin Lang na svém facebookovém profilu vybízel k zabití prezidenta kvůli jeho souhlasu se zdaněním náhrad vyplácených církvi. Mimo jiné napsal, že Zeman je druhý Hitler a je potřeba ho „podřezat jako svini“. Na jednání zastupitelstva se ale občanům města i zastupitelům omluvil. „Napsal jsem to na svůj soukromý profil, s městem to nemá nic společného. Jestli to někoho pohoršilo, tak se mu za to omlouvám,“ uvedl s tím, že chtěl vyvolat pouze debatu o zdanění církevních restitucí.

Radního se zastal místostarosta Martin Kuruc (ODS). „Zřejmě se vám ještě nestalo, že byste řekli něco špatně a pak se za to omluvili,“ řekl směrem k opozici. Dodal, že na příštím zasedání města předloží zprávu, která bude kritická k hospodaření předchozího vedení města, které před loňskými volbami tvořili většinou dnešní opoziční zastupitelé.

Langovým vyjádřením se nicméně zabývá i pražská policie s tím, že by se mohlo jednat o trestný čin vyhrožování násilím proti skupině obyvatel a proti jednotlivci.