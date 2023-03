Já a Pavel? Dvojí metr. Politička Kleslová o pozadí jednání i minulosti v rozvědce

Co říkáte tomu, že kdyby nebylo jedné vaší fotky s Hanou Kordovou Marvanovou, nemusela dnes v Praze vládnout koalice na vládním půdorysu? Podle Kordové Marvanové jste prý totiž byla poslední kapkou, která jí na sklonku loňského roku zabránila hlasovat pro zvolení primátora Bohuslava Svobody hlasy SPOLU a ANO, což by asi vedlo k nějaké formě jejich další spolupráce.

No, ono to bylo trochu jinak. Nešlo o žádnou koalici SPOLU a ANO, ale pouze o zvolení primátora, o volbu jejich lídra. Paní Marvanová ujišťovala kolegy i pana Svobodu, že pro něj bude hlasovat, a pak jako obvykle změnila názor. Já jsem byla záminka. Vzhledem k tomu, že se mnou spolupracovala v Kontrolním výboru, hlasovala pro mě do několika výborů, mne její vyjádření trochu překvapilo. Asi jí vadilo, že na fotce je vidět, že se baví a usmívá, a to je zřejmě v rozporu s tím, co pak někde jinde o mně tvrdí. Opět ze sebe udělala nějakou Johanku z Arku.

Pochopila jsem, že opustí a prohodí kohokoli, když se jí to hodí, a vždy hledá morální zdůvodnění. V minulosti kandidovala za ODS, Unii svobody, STAN s podporou TOP 09. Dokonce i ANO žádala o podporu do Senátu. Její chování vůči mně považuji za podraz. Paní Marvanová si neověřuje informace, používá dávno vyvrácené mediální zkratky. Je to stejné, jako bychom ji hodnotili na základě archivních článků o jejích milencích.