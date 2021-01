Strach je nakažlivý a je cítit, vysvětluje psychiatr Radkin Honzák

Pane doktore, letos jste vydal druhou básnickou sbírku. Po té první, která se jmenovala Úplňk, vyšly (H)různé básně. Dal jste se na poezii? Ano. Nazývám to kognitivní poezií a je to můj vynález. Snažím se nejen o to, aby verše měly hlubokou emoci, ale aby z nich plynulo i nějaké poučení... Moje poslední báseň: „Aspirin si úctu zaslouží, neboť cvrčkům život prodlouží.“ A to je svatá pravda, protože cvrčkové, kteří jsou přikrmovaní aspirinem, mají téměř o polovinu delší život.

„Medicína třeba zatím vůbec neakceptovala, že emoce jsou primárně tělesné děje. Když máte strach, je to úplně jiný organismus, než když jste radostná. Radost a láska jsou nejharmoničtější emoce, které ladí naše tělo do krásné pohody.“ Radkin Honzák