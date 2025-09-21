Jaká je kvalita pitné vody v České republice?
Naše pitná voda obstojí i v přísném mezinárodním srovnání. Jsme napřed například v oblasti posuzování rizik vodovodu. To je systematické posuzování všech rizik, jež by mohla ovlivnit kvalitu nebo dostupnost pitné vody. Česká vyhláška o kvalitě pitné vody stanovuje parametry, které musí každý provozovatel vodovodu pravidelně sledovat, a protože může dojít i k lokálnímu znečištění, musí provozovatel provádět testování vody i nad rámec povinných požadavků a určit, zda existuje riziko nějakého dalšího znečištění.
Kvalitu vody můžete poznat podle chuti nebo čichu. Lidské smysly jsou na to překvapivě citlivé. Někdy odhalí problém, který klasické laboratorní testy nezachytí.