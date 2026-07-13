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Policie vrátí Janstovi 400 tisíc. Neprokázala, že pocházejí z trestné činnosti

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  8:00
Právník Miroslav Jansta po zaplacení kauce opustil vazební věznici na Pankráci....

Právník Miroslav Jansta po zaplacení kauce opustil vazební věznici na Pankráci. (4. srpna 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Právník Miroslav Jansta po zaplacení kauce opustil vazební věznici na Pankráci....
Právník Miroslav Jansta po zaplacení kauce opustil vazební věznici na Pankráci....
Právník Miroslav Jansta po zaplacení kauce opustil vazební věznici na Pankráci....
Právník Miroslav Jansta po zaplacení kauce opustil vazební věznici na Pankráci....
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Národní centrála proti organizovanému zločinu vrátí advokátovi a bývalému šéfovi České unie sportu Miroslavu Janstovi 400 000 korun, které mu policie zajistila loni v únoru při domovní prohlídce, když Janstu obvinili z toho, že bývalému řediteli nemocnice Miloslavu Ludvíkovi a jeho náměstkovi Pavlu Budinskému pomáhal legalizovat úplatky. Podle Národní centrály proti organizovanému zločinu nelze prokázat, že by peníze zajištěné u Jansty doma pocházely z trestné činnosti.

Informoval o tom Radiožurnál, který získal červnové usnesení NCOZ.

„Zajištěné peněžní prostředky byly podrobeny znaleckému zkoumání, jehož závěry neprokázaly, že by tyto peněžní prostředky pocházely z trestné činnosti a ani že by s ní souvisely,“ píše se v usnesení.

Jansta pro Radiožurnál řekl, že takové rozhodnutí očekával. „Počítal jsem s tím, protože si nejsem vědom, že bych někdy přijal peníze pocházející z trestné činnosti,“ řekl.

V kauze Motol stíhá policie další firmu. Ta v areálu staví centrum za pět miliard

Národní centrála proti organizovanému zločinu ani Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO), který vyšetřování dozoruje, nechtěly konkrétní krok v kauze komentovat. Mluvčí úřadu Paula Telo Alvesová jen obecně uvedla, že zajištěný majetek se vrací, pokud již neslouží jako důkaz nebo jeho hodnotu výrazně převyšuje například uhrazená kauce. Vrácení peněz neznamená, že by dotyčný byl nevinný. „Tento postup nemá vliv na probíhající trestní řízení,“ dodala Alvesová.

Hledání milionů z Motola. Policie zabavila už půl miliardy a nekončí. Existuje skrýš?

Kauza motolské nemocnice, největšího zdravotnického zařízení v zemi, začala po policejním zásahu koncem loňského února. Soud tehdy poslal do vazby několik lidí včetně Ludvíka, Budinského a Jansty. Všichni následně strávili řadu měsíců ve vazbě, nyní už jsou na svobodě.

V kauze čelí stíhání šest firem a 19 lidí, mimo jiné Ludvík, Budinský a Jansta. Všichni tři vinu odmítají. EPPO letos v únoru sdělilo, že hodnota zajištěného majetku v souvislosti s vyšetřováním kauzy vzrostla na půl miliardy korun.

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