Stále platí, že budete kandidovat? Nerozmyslel jste si to?
Ne. Takové věci si člověk nerozmýšlí.
A kolik máte nominací z regionů?
Celou řadu, po celé republice a z různých úrovní. Samozřejmě nejvíc mě těší moje domácí, kde jsem získal – myslím, že bez jednoho hlasu – podporu všech účastníků sněmu. V Ostravě jsem také získal podporu, tam už to byl těžší souboj, a v Moravskoslezském kraji jsme měli s Martinem Kupkou remízu. Beru to tak, že jsem kandidát, jehož podpora se pohybuje někde kolem dvaceti procent, takže pro mě je cokoliv, co získám, fajn. Je to pro mě signál, že posiluju a že to, co dělám, lidi oslovuje.
Vaše kandidatura je spojená s kritikou, že ODS „zestrejcovatěla“. Že ztratila kontakt s voliči. Kdo jsou to ti strejcové v ODS? Pan Fiala? Pan Stanjura?
Já neoznačuju konkrétní lidi, to se nehodí. Ať si každý udělá obrázek sám. Důležité je, že „strejc“ není o věku. „Strejc“ je nastavení mysli, pohodlnost: „Prostě nějak to v klidu uděláme, zapálíme si cigárko a nějak se domluvíme.“ Já volám po tom, že musíme přestat být pohodlní. Strejc je každý, kdo zpohodlněl – ať si lidí udělají obrázek sami.
Zeptám se tedy jinak. Zpohodlněl odcházející předseda ODS a expremiér Petr Fiala?
Myslím, že on sám řekl, v čem viděl u sebe hlavní problém – nedostatečná komunikace, přímá komunikace s voliči. Zjistil to až v kampani. A trefil hřebíček na hlavičku: kdyby jezdil za lidmi víc do regionů a do měst a potkával se s nimi, měl by trochu jiný pohled na to, co vláda dělala a jak to na veřejnost působilo. Průzkumy preferencí vám něco naznačí, ale přímý kontakt s voličem je nenahraditelný.
A „zestrejcovatěl“ pan Kupka, váš protikandidát?
Jak říkám: „zestrejcovatěli“ všichni, včetně mě.
V čem chcete být jiný než Martin Kupka? Vy se na sněmech ODS potkáváte. V čem spočívá hlavní spor, v čem jdete proti sobě?
Jde hlavně o to, že on byl součástí vedení už delší dobu. Já ne. Mám příležitost ukázat se jako nepopsaný list a prokázat, že věci, o kterých mluvím, skutečně provedu. On příležitost měl a mohl už to naplnit. Samozřejmě, když se potkáváme, na řadě věcí se shodneme. Podle mě není úplně uvěřitelné, že změnu provede někdo, kdo to dovedl do současného stavu. Já proti němu nic nemám, osobně ho mám rád.
Normálně se zdravíme, bavíme se, řekneme si fórek. Jen si myslím, že ODS potřebuje změnu mnohem radikálnější. Já ho oceňuju jako velmi dobrého ministra dopravy, který zvládl komunikovat. Má svůj styl, oslovuje určitý typ voličů. Já přicházím s tím, že dokážu nabídnout jinou perspektivu a oslovit jiný typ voličů.
Který typ voličů by to měl být?
Lidi zhruba z mého věku (třicátníci – pozn. red.) – takoví, co říkají věci bez zbytečných floskulí, na rovinu. A není to jen o komunikaci. Dávám i konkrétní návrhy. Mám za sebou iniciativu Česko.plus – a v některých věcech jsme pravicovější a radikálnější.
A konzervativnější?
Ne, určitě ne konzervativnější.
Ale politolog a publicista Fareed Zakaria třeba říká, že koncept levice a pravice se hroutí a svět je rozevřený mezi dynamikou, otevřeností, tedy vítáním změn či technologií; a uzavřeností, tedy snahou o stabilitu, ochranářství a o návrat k tradicím. V čem jste tedy víc pravicový?
Myslím, že jste to pojmenoval: v dynamice. Dynamika je podle mě pravicová hodnota a my jsme dynamičtější.
Jenže pravice je spíš spojená se stabilitou, konzervativními hodnotami a návratem k tradicím. Dynamičtí jsou spíš progresivisté, levice.
Chápu, ale z hlediska utváření nových hodnot – teď myslím hlavně ekonomických – by pravice měla být dynamičtější.
Dobrá, tedy ekonomicky: co byste chtěl prosadit oproti současné ODS?
Zásadní deregulaci, změny v zákoníku práce, zrušení živnostenských úřadů.
Takže třeba výpověď bez udání důvodu?
Ano. Zároveň bych usiloval o to, abychom přišli s novým zaměstnaneckým, pracovněprávním statutem – aspoň ze začátku dobrovolným. Dnes máme zaměstnance a OSVČ. Je bláhové myslet si, že to sjednotíme, ale můžeme pomyslně legalizovat švarcsystém: vytvořit statut „kontraktora“, méně regulovaný a více flexibilní. Nevadilo by, že člověk pracuje pro jednu firmu, když se sám rozhodne, že to tak chce. Měl by výhodu třeba v tom, že by nemusel platit tak vysoké sociální pojištění, ale musel by státu doložit, že si na důchod spoří sám. To jsou docela radikální reformy, které bychom chtěli přinést.
Takže chcete osekat stát?
Stoprocentně. Vždycky to bylo v DNA ODS. Ale aby se to stalo, musí ODS začít u sebe. Ptám se kolegů, jestli jsou připraveni – třeba úspěšní starostové – svazkovat obce, spojovat agendy s jinou obcí. Jsem zvědavý, co mi odpoví.
Když jsme u programu: Motoristé přišli s pravicovějším programem, jsou mezi nimi i bývalí členové ODS. Máte k nim blízko?
Vadilo mi, že se hned od začátku identifikovali jako koaliční partner Andreje Babiše. Nehodnotím to, jen myslím, že pokud chtěli komunikovat i s ODS, tohle jasné přičlenění se do tábora premiéra Babiše jim u nás dveře zavřelo. Druhá věc: hodně staví politiku na konzervativně-liberálním sporu. ODS byla založená tak, že tyhle hodnotové spory nemá řešit, ale zaměřit se na ekonomický pragmatismus.
Vy se chcete vracet k odkazu Václava Klause?
Chci, ale v ekonomickém pragmatismu. Klaus také říkal, že nemáme být sektáři, máme být otevření a řešit politiku pragmaticky. A na rovinu: v ODS jsou konzervativci i liberálové. Byla by chyba to vyhrotit. Právě proto si myslím, že vznikli Motoristé – řekněme, že se část lidí odštěpila – a někteří bývalí nebo už dnes bývalí členové se k nim přidali právě kvůli tomuto sporu.
Je podle vás škoda, že z ODS odešel třeba pan Šťastný nebo pan Zahradil?
S panem Zahradilem se respektujeme, bavíme se. Je to škoda, že odešel. I když s ním nesouhlasím v řadě věcí. Ke konci se mi nelíbil jeho styl na sociálních sítích, třeba když urazil Markétu Pekarovou Adamovou, to mi přišlo zbytečné. Obecně je ale škoda, když odchází politik z ODS. Když odešla paní Zahradníková – dnes Majerová – tak jsem zas tolik netruchlil, to přiznám. Ale obecně z ODS pořád někdo odchází. Někdy už jsou názory příliš rozdílné. Myslím si ale, že ve velké části věcí se ti lidé dali udržet. A s třeba s panem Šťastným si dovedu představit debatu. Když čtu, co říká o prevenci, v zásadě se shodujeme. My prevenci děláme na našem městském obvodu formou školních her a podobných aktivit.
Takže programově by vám Motoristé nevadili, jen vás mrzí, že rovnou vyloučili spolupráci s ODS a šli k Babišovi?
Rétoricky ano. S panem Šťastným si dovedu představit debatu, možná i s panem Macinkou, i když někdy to přehání. U pana Turka je to složitější.
Dnes se politický střet vede i přes pomyslné kulturní války: dokázal byste si představit manželství pro všechny? Stál byste spíš na progresivní straně?
To je téma od tématu. Především zastávám, že soukromí je nedotknutelné – říkají to mimochodem i čtyři poděbradské artikuly. Pokud si někdo něco dělá v soukromí, mně jako politikovi do toho nic není. U manželství pro všechny a podobných hodnotových věcí bych to nechal na každém poslanci. Asi bych s tím problém neměl.
A co zahraniční politika? Jste jasně protiruský?
Určitě. Ale zároveň neříkám, že nemáme Ukrajině říkat, jaké postupy a procesy má zavést, aby se tam snížila míra korupce.
Takže považujete Ukrajinu za zkorumpovanou zemi?
Takhle bych to neoznačil.
Ale problém tam vidíte.
Určitě. Sami Ukrajinci vědí, že ho mají. Vždyť i řeči o „zlatých záchodech“ a podobně: na to přišli Ukrajinci sami. Není to o tom, že tam všichni kradou. Každá země má nějaký vývoj a my musíme být partner, který jí s vývojem pomůže.
A co Donald Trump. Jak se k němu stavíte?
Víte, to je výsledek toho, co jsme tady nechali dělat Angelu Merkelovou, levicové politiky a různé aktivisty. Trump je náplast – blbá náplast, ale pořád náplast. Když krvácíte, potřebujete nějakou náplast. Svět se redefinuje. Musíme se na něj dívat i americkýma očima, ale také z pohledu Číny a dalších zemí. Respektovat, že někdo to vidí jinak. Trumpa nevidím tak démonicky, jak je dnes vykreslován. Dělá politiku pro Ameriku. Je jasné, že v některých věcech se s Evropou potkávat nebude. My si ale musíme jasně říct, že v bezpečnostní strategii USA jsme bráni jako „mladší brácha“. Tak ať nejsme mladší brácha. Ať máme něco, s čím můžeme hrát na světovém trhu. Co má dnes Evropa? Regulaci. A tím jsme skončili.
A ve vztahu Palestina–Izrael jste jednoznačně na straně Izraele?
Ano, jednoznačně. Ale jsem ochoten naslouchat argumentům, jestli Izrael něco nepřehání. Ale musíme se dívat na tento konflikt v dlouhodobém měřítku. Zákopy jsou tam tak hluboké, že je těžké je zasypat.
A s Putinem se má jednat o míru?
To je složitá otázka. Nepřipadám si teď úplně kvalifikovaný na to odpovídat. Už před rokem jsem říkal, že Západ měl být odvážnější a měl udělat nějaké kroky, nenechat to jen na Ukrajině. V tomhle jsem trošku víc jestřáb.
Chcete, aby pokračoval projekt SPOLU s TOP 09 a KDU-ČSL?
Myslím, že tento projekt skončil.
Kdybyste se stal předsedou, nepokračoval byste v něm?
Vzali bychom si z něj to pozitivní: konkurenci na kandidátce, všichni kandidáti by se museli víc snažit. Ale podíval bych se na negativa: došlo ke krvavým programovým kompromisům. Já bych nastavil agendu tak, že jasně zveřejníme náš program a přes něj nepojede vlak. Kandidátka by se neskládala stylem: každá strana si něco navolí. Já prosazuju systém primárek. A pokud by na společnou kandidátku přicházeli další lidé, nemusí to být jen lidé z TOP 09 nebo KDU-ČSL. Mohou přijít i zajímaví lidé zvenku. Znám třeba člověka, který je „totální ódéesák“, ale dnes kandiduje za Korunu českou a chce monarchii. Toho asi nedocílíme, ale v ekonomických věcech je to totální pravicový konzervativec. Takové lidi bych oslovoval. A členové těch stran by pak volili mezi kandidáty – a zapojil bych do primárek i veřejnost, po vzoru USA.
Chápu. Ale hlavička „SPOLU“ už by nebyla?
Ne.
Jmenovalo by se to jinak? Nebo by to byla ODS?
Jsem pragmatik. Musíme vyzkoumat, jak značka ODS funguje, jaké má limity a negativní asociace. Budeme nabízet dobré politiky, ale třeba už to s touto značkou nepůjde. Pak musíme značku buď opravit, nebo oslovit nové voliče, případně si je „vychovat“ u mladých. Můžeme zůstat u ODS, nebo přijít s novou značkou. Teď to nevím, nemám data. Volby jsou až v roce 2029 a situace se může změnit. Nechci se uzavřít před ničím. Moje modré srdce chce slavnou ODS, ale realita politického marketingu bývá někdy jiná.
Kdybyste byl předsedou ODS, dokázal byste si představit spolupráci s Andrejem Babišem?
Ne na vládní úrovni, protože se hodně rozcházíme – on chce centrální instituce a řízení z centra. Já bych šel cestou rozumné decentralizace, chytré, opřené o data. Ale dovedu si představit spolupráci na konkrétních tématech – třeba podnikatelské prostředí. Tam bychom museli ANO přesvědčit, že šedá ekonomika není tím, že lidi chtějí krást, ale že máme přeregulovaný systém. Tedy tlačit reformy klidně s ANO i s dalšími stranami. Jsou věci, na kterých se musíme domluvit napříč spektrem, pokud má být Česko konkurenceschopné.
Zmiňoval jste, že chcete oslovit i mladší voliče. Čím? Konkrétně: byli byste pro školné na vysokých školách?
Určitě bych se o tom bavil. Je potřeba komplexní reforma vysokého školství, způsobu financování. A nesmíme říkat lidem: „jdeme vám zavést školné“, ale „jdeme vám zkvalitnit školy“, protože dnes musíme být konkurenceschopní globálně, ne pouze v českém měřítku. Školy se musí jednoznačně zkvalitnit. Jsem přesvědčen, že nastupující generace – dnes patnáct, šestnáct let – jsou daleko větší kapitalisté, mají nastudovanou ekonomickou gramotnost. Mají k dispozici YouTube. Možná žiju v bublině, ale jsem ze sídliště v Ostravě – a vidím, že dnešní děti toho o kapitalismu vědí víc než generace, která je dnes v aktivním pracovním věku. Mají lepší přístup k informacím. A když vidí youtubery a tiktokery, jak monetizují obsah, přirozeně je to učí podnikání. Tam vidím příležitost. Říká se, že generace Z je ztracená – ale ta další podle mě bude akční. A na tu se chci v ODS zaměřit.
Takže to nebudou nové Grety a sněhové vločky, ale pragmatici?
Lidi, co chtějí něco dokázat. Znám spoustu mladých, kteří už v patnácti, šestnácti řeší vlastní projekty. A zároveň – tihle si nebudou pamatovat Nečase, Klause, možná ani Fialu. U nich začínáme s nepopsaným papírem.
