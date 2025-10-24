V ODS bují strejcokracie, musíme vyrazit za lidmi, burcuje kandidát na šéfa strany

Dominika Hejl Hromková
  12:32
Na předsedu ODS bude v lednu kandidovat kromě místopředsedy strany Martina Kupky také místostarosta Ostravy-Jih Radim Ivan. V ODS mu vadí „strejcokracie“, kterou ostře kritizuje na sociálních sítích. „Je to zpohodlnění strany,“ vysvětluje Ivan v rozhovoru pro iDNES.cz.
Radim Ivan

Radim Ivan | foto: Radim Ivan

Radim Ivan na sjezdu ODS
Dostane se Radim Ivan do Sněmovny z patnáctého místa kandidátky?
Radim Ivan
Radim Ivan z platformy Cesko plus daruje prezidentovi ponozky.při setkání...
5 fotografií

Proč chcete kandidovat na předsedu ODS?
Cítím podporu…cítím podporu od kamarádů ze strany i mimo ni.

Je to dost? Chystáte se kandidovat proti místopředsedovi strany a ministru dopravy Martinovi Kupkovi, který určitě bude mít podporu výrazných členů ODS.
To je správně. Jeho podporují jeho kamarádi, mě moji kamarádi, které třeba nezná tolik lidí, ale cítím, že když chci něco změnit, musím pro to něco udělat. Když se do něčeho kousnu, jdu za tím. Podle mě je moje výhoda, že do toho jdu zespodu. Když jsou lidi někde dlouho, nevidí některé věci. Já prošel všemi možnými sdruženími odspodu a vidím problémy, které ODS má.

K těm problémům se ještě dostaneme. Zeptám se ale, jestli vaše rozhodnutí kandidovat na předsedu souviselo s tím, že to oznámil Martin Kupka? Vy jste to na sítích zveřejnil chvíli po něm.
Já vám řeknu pravdu. Zvažoval jsem to a s kamarádem jsem ladil, jak to pojmout, a ladil jsem slogan.

Myslíte „Du do toho p*čo“?
No… teď to bude znít směšně, ale byli jsme na pivku a dal jsem mu telefon do ruky, ať to teda nějak udělá. Takzvaně „na Turka“. To teď zlehčuju. Faktem je, že jsem byl včera na jedné akci a jiný kamarád mě představoval lidem už jako kandidáta na předsedu. Tak jsem řekl, že když o tom už takhle lidi mluví, jdu do toho. A pustil jsem to.

Jak to popisujete, tak to zní, že chcete kandidovat, protože vás pár kamarádů heclo.
To tak je, ale já to chci. Chci si za tím jít a chci změnit ODS. Bez kamarádů to nejde. Neřekl bych, že mě hecli. Když už to ten jeden bral jako fakt, tak jsem si řekl, že není na co čekat. Vyptávali se mě na to i cizí lidi. Vlastně jsem se už připravoval na to, že kandiduju, a jen jsem to musel oznámit.

S Martinem Kupkou to nesouviselo? Je podle vás Martin Kupka strejc?
Ne, proboha. V každém z nás je strejc. Strejc je pohodlnost. To, že si chceme v klidu sednout, dát si doutníček, něco dobrého na pití. Já nikoho neoznačuju, že je strejc. Já kritizuju strejcokracii. To je zpohodlnění strany. To, že Martin Kupka kandiduje, jsem pochopil už před časem, včera to jen oznámil po svém místním sdružení – to je náš standard. Já to oznámil taky, jen jiným způsobem. Martin Kupka není strejc. Ta strejcokracie ale tady je, můžeme si za ni my všichni, a musíme se všichni změnit. Musíme vyrazit za lidmi a tak dál. Za mě by to byl výborný předseda, ale jde o to, jestli dokáže oslovit nové voliče.

V čem byste měl být lepší předsedou než on?
Před časem jsem začal cvičit jógu a už nedělám to, že se s někým poměřuju. Nabízím jiný přístup. Možná trochu drzejší a dravější. Byl jsem ve start-upech a to je moje výhoda. Ten systém znám odspodu. Bavím se s lidmi na začátku řetězu – s voliči, řadovými členy. Byl bych hodně komunikativní předseda, hodně bych si to objížděl. Dělal bych si názor de facto na ulici.

Narážíte tím na to, že Petru Fialovi kritici vyčítali, že měl chodit více mezi lidi? Nebo na politiky jako Zbyněk Stanjura a Stanislav Blaha, kteří se nakonec do Sněmovny ani nedostali – možná i proto, že kampaň mezi lidmi podcenili?
Já to fakt neřeším osobně. Ten problém máme fakt všichni. Je nás málo. Chci, aby ODS měla 100 tisíc lidí. Chci, aby bylo běžné, že se lidi o věci zajímají a vládním politikům bylo jednoduché sdělovat názor. Já chci velkou, otevřenou stranu.

Jak byste si tedy představoval proměnu ODS, aby v ní nebyla strejcokracie nebo tetokracie?
To je tohle, co říkám. Tetokracie ale není můj pojem, to bych si nedovolil k dámám. Musíme být víc otevření. Víc mluvit s voliči a vysvětlovat naše kroky. Musíme za voliči jezdit.

Kvůli koalici SPOLU ve straně zaznívala kritika, že jste málo pravicoví. Měla by se strana vrátit víc doprava?
To není tak jednoduché. Nemůžeme říct, že teď půjdeme víc doprava a tím to vyřešíme. Musíme být pragmatičtější. Mně tam chyběla větší pravicovost. Více se spolehnout na lidi, dát jim příležitost, ať se o sebe postarají, ať si o svém životě rozhodnou. Ať jim stát nedělá konkurenci. Ano, musíme víc doprava. Nesmíme se ale přitom chovat tupě a chtít posekat úplně všechno. Musí to být případ od případu. Něco ryze pravicovým přístupem vyřešit nejde, to uznávám – a dneska je to už známo.

Na sítích do ODS dost šijete. Nezkomplikuje vám to volbu na předsedu? Nebudou starší členové uražení kvůli tomu, že jim říkáte strejcové?
Ne. Fakt z toho nechci dělat generační střet. Zaprvé, nejsem mladý – je mi 35 let. Nemyslím si, že je to o věku. Strejcovatění není o věku. Ptáte se, jestli štvu starší členy? Dokážu naštvat všechny. Dokážu naštvat i sebe. Říkám a dělám nepopulární věci. Ty jsou potřeba – i v životě. Ano, někdy někoho naštvu, ale vždycky kvůli něčemu, co je potřeba změnit.

Vstoupit do diskuse

