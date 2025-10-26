Pokud Turek neobhájí své výroky, tak je to vážný problém, míní Vondráček z ANO

  15:19
Pokud Filip Turek neobhájí své výroky nebo neprokáže, že k nim nedošlo, bude to vážný problém, uvedl místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News. Turek čelí kritice kvůli starším příspěvkům na sociálních sítích, které podle Deníku N obsahovaly rasistické a homofobní výroky i odkazy na nacistické vůdce.

Za některé výroky se již dříve omluvil, u jiných ale autorství odmítá. Strana Motoristé, za kterou Turek kandidoval a která ho nominovala do vznikající vládní koalice jako ministra zahraničí s hnutím ANO a SPD, podala v souvislosti s kauzou trestní oznámení na Deník N.

Radek Vondráček dorazil do volebního štábu ANO. (4. října 2025)
Radek Vondráček dorazil do volebního štábu ANO. (4. října 2025)
Programová jednání ANO, SPD a Motoristů. Filip Turek (Motoristé sobě). (24. října 2025)
Radek Vondráček, lídr hnutí ANO ve Zlínském kraji.
„Filip Turek byl námi nominován panu předsedovi Babišovi. Ta věc je 14 dní stará a nic se na ní nemění. Ale v tuto chvíli neřešíme personálie, řešíme program,“ uvedl předseda poslaneckého klubu Motoristů Boris Šťastný v pořadu Otázky Václava Moravce na České televizi.

Motoristé chtějí Turka „dohrát do konce“. Rýsuje se řešení, jak situaci odblokovat

Podle místopředsedy hnutí ANO Radka Vondráčka je však situace vážná. „Jestliže by to mělo zůstat na téhleté úrovni, že se to nedokáže posunout nějakým způsobem, že obhájí ty své výroky nebo zpochybní, že k nim opravdu nedošlo, tak je to vážný problém,“ řekl v reakci na dotaz, zda by Turek i přes kauzu mohl zasednout v příští vládě.

Deník N si za svým článkem stojí a uvedl, že věří v důkladné policejní prověření všech okolností případu. Turek opakuje, že trvá na tom, že část příspěvků je černý humor napsaný před dlouhými lety, část je upravena a část zmanipulována.

26. října 2025  15:23

26. října 2025  15:19

