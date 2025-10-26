Pokud Turek neobhájí své výroky, tak je to vážný problém, míní Vondráček z ANO

Za některé výroky se již dříve omluvil, u jiných ale autorství odmítá. Strana Motoristé, za kterou Turek kandidoval a která ho nominovala do vznikající vládní koalice jako ministra zahraničí s hnutím ANO a SPD, podala v souvislosti s kauzou trestní oznámení na Deník N.
„Filip Turek byl námi nominován panu předsedovi Babišovi. Ta věc je 14 dní stará a nic se na ní nemění. Ale v tuto chvíli neřešíme personálie, řešíme program,“ uvedl předseda poslaneckého klubu Motoristů Boris Šťastný v pořadu Otázky Václava Moravce na České televizi.
Motoristé chtějí Turka „dohrát do konce“. Rýsuje se řešení, jak situaci odblokovat
Podle místopředsedy hnutí ANO Radka Vondráčka je však situace vážná. „Jestliže by to mělo zůstat na téhleté úrovni, že se to nedokáže posunout nějakým způsobem, že obhájí ty své výroky nebo zpochybní, že k nim opravdu nedošlo, tak je to vážný problém,“ řekl v reakci na dotaz, zda by Turek i přes kauzu mohl zasednout v příští vládě.
Deník N si za svým článkem stojí a uvedl, že věří v důkladné policejní prověření všech okolností případu. Turek opakuje, že trvá na tom, že část příspěvků je černý humor napsaný před dlouhými lety, část je upravena a část zmanipulována.