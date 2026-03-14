Fialova vláda byla vyloženě protiamerická, podotkl Vondráček. Lipavský nesouhlasí

„Předchozí vláda byla vyložené protiamerická. Její premiér Petr Fiala byl proti Donaldu Trumpovi,“ řekl Vondráček. Proti jeho slovům se Lipavský ohradil a odmítl, že by vláda, které byl členem, nebrala Spojené státy jako partnera.
Diskuze se udála poté, co se americký velvyslanec při NATO Matthew Whitaker ve čtvrtek na sociálních sítích opřel do České republiky za to, že výdaje na obranu nedosahují ani zdaleka pěti procent, které podle něj současná bezpečnostní situace vyžaduje. „Všichni spojenci musí nést svůj díl odpovědnosti,“ napsal.
„Jednoznačně k tomu musí mít politické zadání, jinak by si to nedovolil,“ zhodnotil jeho slova Lipavský. Výdaje na obranu je však podle Vondráčka potřeba navyšovat rozumně a kontinuálně. „Není to asi taková výše, jakou by si spojenci přáli. Ale my výdaje na obranu navyšujeme a jsme partnery Spojených států,“ řekl.
Lipavský plánovaný rozpočet na obranu označil za nezodpovědný. „Těch dvacet miliard korun prostě někde chybět budou,“ podotkl poslanec. „Je to maximální možná částka, která nám samotným nepodrazí nohy,“ reagoval Vondráček.
Podle návrhu vlády by mělo ministerstvo obrany letos hospodařit s částkou 154,79 miliardy korun, původní návrh kabinetu Petra Fialy (ODS) chtěl pro úřad vyčlenit o 21 miliard více.
Celkové obranné výdaje by měly být letos zhruba 185 miliard korun, z toho 30 miliard jde z jiných rozpočtových kapitol. Česko by tak na obranu mělo vynakládat 2,07 procenta hrubého domácího produktu (HDP) podle makroekonomické predikce z ledna.
Aliance se loni dohodla na zvýšení výdajů na obranu na pět procent HDP do roku 2035, z čehož by 3,5 procenta měly tvořit vojenské výdaje. Například Litva plánuje brzy dát na obranu až 5,4 procenta svého hrubého domácího produktu. Na konci února premiér Babiš uvedl, že Česko k cíli 3,5 procenta ani nenastupuje. „Naše priorita je zdraví našich spoluobčanů, aby žili dlouho,“ řekl.