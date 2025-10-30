Nejvíc mi vadí profesionální brániči dálnic, nedá se s nimi domluvit, říká šéf ŘSD

„Třeba ve Francii díky silným odborům stavbaři končí v pátek v poledne a až do pondělí se neděje nic. Když ovšem zjistím, že je na dálnici kolona, protože údržba seká trávu v nejhorší možný čas, hned je nechám odvolat,“ argumentuje Mátl.
Výstavba dálnic v Česku je poměrně výbušné téma. Co se děje před samotnou stavbou a jak dlouho to trvá?
V rámci hledání nejvýhodnějšího koridoru spolupracujeme s městy, obcemi, samosprávami i příslušnými kraji. A musíme s nimi nalézt shodu. K tomu zpracováváme tzv. vyhledávací studie, kde se najde několik variant tras, respektive koridorů a mezi nimi se posuzuje ta nejvhodnější. Výběr finální varianty musí být zanesen do územních plánů, kde to prochází procesem SEA, kdy se koridory posuzují z hlediska jejich vlivu na životní prostředí, ale jen v rozsahu krajského nebo obecního územního plánu. V rámci toho se určí koridor v různé šířce (u dálnic zhruba 300 metrů), v němž posléze vyznačíme přesnou trasu a schválí se územně plánovací dokumentace. Pak nastupuje proces EIA, který by měl v koridoru vybrat nejlepší technické řešení, které minimalizuje dopady na životní prostředí. A při tom se navrhnou podmínky a opatření pro přípravu, realizaci a provozování dané stavby. Vždy je třeba posoudit i ekonomické hledisko.
Slyšel jsem spoustu argumentů, že Pražský okruh v severní části má být v jiné poloze. Mohl by, ale pak bude za dalších 20–30 let.