Nejvíc mi vadí profesionální brániči dálnic, nedá se s nimi domluvit, říká šéf ŘSD

Radek Mátl

Blanka Drahošová
  20:00
Najezdil tisíce kilometrů nejen po republice, ale i v zahraničí, takže stav silnic zná poměrně dobře. Řada věcí ho štve a české řidiče chápe, protože to vnímá stejně, ale zároveň ho mrzí stálé nadávání na kolony, pomalou výstavbu a líné stavbaře. „Hodně se ještě dá zlepšit, ale tvrzení, že v zahraničí se staví i v noci nebo o víkendu a u nás ne, není pravda,“ říká ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

„Třeba ve Francii díky silným odborům stavbaři končí v pátek v poledne a až do pondělí se neděje nic. Když ovšem zjistím, že je na dálnici kolona, protože údržba seká trávu v nejhorší možný čas, hned je nechám odvolat,“ argumentuje Mátl.

Výstavba dálnic v Česku je poměrně výbušné téma. Co se děje před samotnou stavbou a jak dlouho to trvá?
V rámci hledání nejvýhodnějšího koridoru spolupracujeme s městy, obcemi, samosprávami i příslušnými kraji. A musíme s nimi nalézt shodu. K tomu zpracováváme tzv. vyhledávací studie, kde se najde několik variant tras, respektive koridorů a mezi nimi se posuzuje ta nejvhodnější. Výběr finální varianty musí být zanesen do územních plánů, kde to prochází procesem SEA, kdy se koridory posuzují z hlediska jejich vlivu na životní prostředí, ale jen v rozsahu krajského nebo obecního územního plánu. V rámci toho se určí koridor v různé šířce (u dálnic zhruba 300 metrů), v němž posléze vyznačíme přesnou trasu a schválí se územně plánovací dokumentace. Pak nastupuje proces EIA, který by měl v koridoru vybrat nejlepší technické řešení, které minimalizuje dopady na životní prostředí. A při tom se navrhnou podmínky a opatření pro přípravu, realizaci a provozování dané stavby. Vždy je třeba posoudit i ekonomické hledisko.

Slyšel jsem spoustu argumentů, že Pražský okruh v severní části má být v jiné poloze. Mohl by, ale pak bude za dalších 20–30 let.

