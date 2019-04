Soud pochybil v případu nenávistných příspěvků na Facebooku zpěváka Bangy

Zpěváka Radka Bangu zastupovala v celé věci Klára Kalibové z organizace In Iustitia. Podle ní bylo zasaženo do práv jejího klienta, když jej soud v Kladně nepřizval k hlavnímu líčení a neuznal jej jako poškozeného.



Soudce Petr Sedlařík, který v Kladně rozhodoval, nicméně zastával názor, že Banga v celém případu poškozeným nebyl. Nenávistný komentář, který se objevil na Facebooku Bangy, nebyl podle něj směřován konkrétně proti němu. „Poškozeni jsou všichni Romové, Židé, všichni lidé tmavé pleti,“ zdůvodnil dříve svůj postup.

Ústavní soud nicméně kladenskému soudu vytkl, že hned zpočátku, ještě před provedením důkazů a bez důkladné úvahy, dospěl k závěru, že Bangovi postavení poškozeného nepřísluší. Nevyslechl jej ani jako svědka.

„Fakticky nejprve stanovil právní kvalifikaci a jí pak přizpůsobil hodnocení skutkových okolností, včetně vyloučení poškozeného z řízení,“ řekl soudce zpravodaj Jan Filip.

Přestože Ústavní soud zrušil ve svém nálezu kladenské rozhodnutí, na již pravomocném rozsudku to nic nemění. „Ústavní soud zároveň řekl, že se nemůže zasáhnout do práv toho pachatele, neboť rozhodnutí je pravomocné. Stejně jako se nemůže obnovit ono postavení pana Bangy jako poškozeného,“ uvedla Kalibová.

Podle ní v sobě nicméně rozhodnutí Ústavního soudu nese jiné významnější závěry. „Jednak sděluje poškozenému, že měl pravdu, že měl být tím poškozeným. A dále také pro budoucnost říká, že v žádném případně není soud oprávněn takovýmto způsobem vylučovat poškozené, neboť poškození jsou významnými hybateli trestního řízení,“ dodala.

Zpěvák na protest odešel z předávní cen

Nenávistné projevy se na Bangově profilu na Facebooku objevily loni na konci listopadu 2016. Krátce poté, co rapper a zpěvák známější jako Gipsy na protest proti kapele Ortel opustil sál, kde probíhalo předávání Zlatých slavíků.

V té době začali lidé psát Bangovi na Facebook urážky a výhružky. Jedním z autorů byl i student David Šmíd, který mu na profil napsal: „Ano, tak se tleská nacismu, teď už zbývá ho rozšířit, co nejvíc to půjde, protože takoví kokoti černí, Židi a tak dál musí opustit naši vlast, bílou vlast, Evropu a táhnout někam do prdele, nebo ještě lépe poslat je do plynu jako dřív.“ Za to soud Šmída potrestal 100 hodinami veřejně prospěšných prací.

V jiné kauze potrestal Okresní soud v Prostějově podmínkou Aleše Rozsívala za rasově motivované výhrůžky Bangovi.

Xenofobní a rasově motivované komentáře plné vulgarismů a výhrůžek umístil taktéž na zpěvákův profil. Vyhrožoval mu smrtí, „plynovou sprchou“ či uranovými doly. Muž je také spojován s výhružnými e-maily, které v roce 2013 obdržela poslankyně Jana Černochová.