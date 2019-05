Kritizovaný radar přistihl příslušníky GIBS, pokutu platila radnice

„Musíme se chovat jako řádní hospodáři a tento způsob je pro město nejvýhodnější,“ hájil starosta Stanislav Horáček rozhodnutí, aby město platilo firmě za každý naměřený přestupek.

Paušál za pronájem radarů, jak to dělají jiná města, podle něj tak výhodný není. „Musel byste platit, i kdyby řidiči jezdili předpisově,“ vysvětloval.



Předpisově nejeli členové GIBS. „Bylo to v loni v červenci, na padesátce jeli šedesátkou a dostali pokutu tisíc korun,“ řekl jeden z funkcionářů GIBS.

Zničený radar ve Varnsdorfu (únor 2019)

Radnice má tedy smůlu, inspektoři stejně jako policisté dostávají trest v kázeňském řízení, které může skončit napomenutím nebo srážkou ze mzdy, ale pokuty obci neplatí.

Jinými slovy Varnsdorf za jejich přestupek zaplatil soukromé firmě 300 korun, ale z pokuty nezískal a nezíská ani korunu. „Jak my to máme vyzobat, tohle?“ namítá Horáček. „To jsou jednotky případů,“ dodává.

Navíc v tomto případě nadřízený příslušníků zvažuje, že jejich kázeňské řízení ukončí. Vede ho k tomu názor ministerstva vnitra, podle něhož je provoz varnsdorfských radarů nezákonný. Resort už v minulosti konstatoval, že obce si sice mohou od soukromníků pronajmout radary, ale platba za pronájem nesmí být odvozena od výsledků měření.

A to je právě případ Varnsdorfu, který loni platil za každý změřený přestupek firmě Water Solar Technology – s jejímž ředitelem se starosta dlouhá léta zná – 300 korun až do konce července, kdy byl vyčerpán smluvní finanční limit. Pak se dva měsíce měřilo zdarma, než radnice uzavřela novou smlouvu s touž firmou na 290 korun za každý přestupek.

Obec vzdoruje vnitru

Měření rychlosti, z něhož měly prospěch radnice i firma, vyvolalo velké emoce. Přestupků bylo loni přes sto tisíc. Letos v únoru kdosi jeden z radarů odpálil, v březnu byl zničen i druhý. Město posléze vyhlásilo nové výběrové řízení a znovu se stejnou firmou uzavřelo smlouvu na stejném principu. Ministerstvu navzdory. Tentokrát jí bude dávat za každý přestupek 280 korun. Horáček odhaduje, že během jednoho až dvou týdnů se na Studánce začne měřit znovu. A to až do vyčerpání částky 50 milionů korun pro firmu.

„Jdeme si za svým a myslíme si, že to děláme správně,“ říká Horáček.

„Jestli se to ministerstvu vnitra nelíbí, ať nám udělá metodický pokyn, který bude podle zákona. Nebo ať Poslanecká sněmovna změní zákon. Protože tak, jak je napsaný teď, nikdo nemůže tvrdit, že nikdo nesmí na měření participovat. To v zákoně není. Je napsáno, že může měřit policie nebo strážníci na místech schválených policií. Všechno je splněno. V takové situaci je řada měst, která čekají, jak to mají dělat,“ prohlásil starosta minulý pátek s tím, že právě odesílá dopis ministerstvu vnitra, kde na 22 stranách svůj postoj rozebírá.

Neznámý pachatel zničil radar ve Varnsdorfu v únoru tohoto roku:

VIDEO: Neznámý pachatel zničil radar ve Varnsdorfu

Už dříve prohlásil, že čeká, až některý z řidičů podá žalobu a soud konečně rozhodne, jak má vše být správně. „Zatím žádná žaloba nepadla,“ doplnil. Tu se ale chystá podat ministerstvo vnitra, pokud Varnsdorf bude i dál trvat na svém.