Česko má také pozvánku do Trumpovy Rady míru. Vyjádřit se má Babiš i Macinka

„Česko už dostalo pozvánku do Rady míru,“ uvedl poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček. „Obdrželi jsme ji včera v pozdních odpoledních hodinách,“ doplnil s tím, že premiér Andrej Babiš se k pozvání vyjádří během dnešní neformální schůzky Evropské rady v Bruselu.
Mluvčí vlády nicméně upozornila, že kabinet si počká na stanovisko, které pro ni nyní připravuje ministerstvo zahraničních věcí.
|
S premiérem chystáme obrat ve vztazích s Čínou, říká v Rozstřelu Hynek Kmoníček
Zda Česká republika do organizace vstoupí po vzoru Maďarska a dalších zhruba 60 zemí, nebo zaujme odmítavý postoj podobně jako Francie, nechtěl Kmoníček zatím komentovat. „Radil bych v první řadě k opatrnosti, protože se jedná o velmi složitý, propletený a obsáhlý dokument,“ vysvětlil.
Rada míru má být podle představ Donalda Trumpa mezinárodní organizací, která se má prioritně zaměřit na situaci v Pásmu Gazy a následně řešit i další globální konflikty. Někteří analytici ji vnímají jako potenciálního konkurenta Rady bezpečnosti OSN.
Státy získají trvalé místo v Radě míru po zaplacení miliardy dolarů (více než 20 miliard korun). Země, které tuto částku nesloží, budou jejími členy na tři roky, informovala americká stanice CNN s odvoláním na představitele Trumpovy administrativy.