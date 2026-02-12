Summit o konkurenceschopnosti začíná. Babiš chce řešit ceny energií i jádro

Babiš v dopise z konce ledna předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové a předsedovi Evropské rady Antóniovi Costovi apeluje, že bez radikální změny přístupu hrozí Evropě ztráta globálního postavení.
„Konkurenceschopnost Unie je pro mě klíčovým tématem. Bez silného a konkurenceschopného průmyslu se EU nepodaří ani transformace, ani posílení bezpečnosti, ani dlouhodobá prosperita, jak ostatně správně a jasně zaznělo i v Antverpské deklaraci. Ta představuje společnou výzvu evropského průmyslu a upozorňuje na nutnost sladit ambice v oblasti transformace s udržením silné průmyslové základny v Evropě,“ uvedl Babiš.
Zároveň v dopise zdůraznil potřebu dodávek dostupné a cenově přijatelné energie, investiční jistoty, jednodušší a předvídatelné regulace a rychlejších povolovacích procesů.
Kromě energetické agendy hodlá Česko na summitu otevřít téma technologické neutrality. Premiér požaduje, aby EU zajistila rovné a příznivé podmínky pro financování jaderné energetiky a zemního plynu jako přechodného zdroje.
Pro prosazení těchto změn Česko zformulovalo skupinu Přátel konkurenceschopnosti (Friends of Competitiveness). Ta vznikla jako reakce na obavy, že Evropská unie ztrácí dech v globálním souboji s USA a s Čínou.
Jednání v Alden Biesen, ležícím asi 100 kilometrů východně od Bruselu, začne ve čtvrtek dopoledne a na jednání dorazí i Mario Draghi a Enrico Letta, autoři klíčových loňských zpráv o reformě Unie.