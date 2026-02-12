Summit o konkurenceschopnosti začíná. Babiš chce řešit ceny energií i jádro

Tomáš Ratner
  9:00
Od našeho zpravodaje v Belgii - Lídři EU se ve čtvrtek sejdou na neformálním summitu Evropské rady na belgickém zámku Alden Biesen. Hlavním tématem bude konkurenceschopnost Evropy. Premiér Andrej Babiš, který Česko zastupuje, si předem určil seznamem priorit, které už v předstihu rozeslal v dopise předsedkyni Evropské komise a Rady. Chce zejména chránit domácí průmysl před vysokými cenami energií a byrokracií.
Český premiér Andrej Babiš, předseda Evropské rady António Costa a šéfka unijní...

Český premiér Andrej Babiš, předseda Evropské rady António Costa a šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová na mimořádném summitu Evropské unie v Bruselu (22. ledna 2026) | foto: AP

Český premiér Andrej Babiš, předseda Evropské rady António Costa a šéfka unijní...
Premiér Andrej Babiš s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou....
Premiér Andrej Babiš s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou....
Předsedkyně evropské komise Ursula von der Leyenová na zasedání Světového...
5 fotografií

Babiš v dopise z konce ledna předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové a předsedovi Evropské rady Antóniovi Costovi apeluje, že bez radikální změny přístupu hrozí Evropě ztráta globálního postavení.

„Konkurenceschopnost Unie je pro mě klíčovým tématem. Bez silného a konkurenceschopného průmyslu se EU nepodaří ani transformace, ani posílení bezpečnosti, ani dlouhodobá prosperita, jak ostatně správně a jasně zaznělo i v Antverpské deklaraci. Ta představuje společnou výzvu evropského průmyslu a upozorňuje na nutnost sladit ambice v oblasti transformace s udržením silné průmyslové základny v Evropě,“ uvedl Babiš.

Zároveň v dopise zdůraznil potřebu dodávek dostupné a cenově přijatelné energie, investiční jistoty, jednodušší a předvídatelné regulace a rychlejších povolovacích procesů.

Macron přivítal Babiše tradiční pusou na tvář, řešili spolu změny povolenek

Kromě energetické agendy hodlá Česko na summitu otevřít téma technologické neutrality. Premiér požaduje, aby EU zajistila rovné a příznivé podmínky pro financování jaderné energetiky a zemního plynu jako přechodného zdroje.

Pro prosazení těchto změn Česko zformulovalo skupinu Přátel konkurenceschopnosti (Friends of Competitiveness). Ta vznikla jako reakce na obavy, že Evropská unie ztrácí dech v globálním souboji s USA a s Čínou.

Jednání v Alden Biesen, ležícím asi 100 kilometrů východně od Bruselu, začne ve čtvrtek dopoledne a na jednání dorazí i Mario Draghi a Enrico Letta, autoři klíčových loňských zpráv o reformě Unie.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Přátelství, nebo autorita? Expertka popisuje největší úskalí začínajících učitelů

Nejčtenější

OBRAZEM: Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Před dvaatřiceti lety, 4. února 1994 v 19 hodin, odstartovalo z Národního muzea první vysílání TV Nova. Komerční televize se záhy stala jedničkou na českém televizním trhu. Připomeňte si moderátory,...

Selhání úřadů. Epsteinovy spisy jsou plné nahých snímků a citlivých údajů obětí

Fotografie z Epstein Files

Extrémně citlivá data, nahé fotografie či čísla bankovních účtů. To vše se nachází v dokumentech, které byly zpřístupněny veřejnosti ve věci sexuálního skandálu Jeffreyho Epsteina. Masivní únik...

EXKLUZIVNĚ: Fotoalbum z motocyklové dovolené prezidenta Pavla ve Španělsku

Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii (leden 2026)

Ještě snad nikdy nebyla dovolená českého prezidenta Petra Pavla pod takovým drobnohledem veřejnosti. Jeho boj na politické scéně patří k hlavním tématům posledních týdnů. Když spor se stranou...

Epstein odkázal stamiliony běloruské milence, volal jí těsně před svou smrtí

Epsteinova přítelkyně Karyna Shuliaková v New Yorku (30. května 2024)

Jeffrey Epstein si před smrtí přál, aby podstatná část jeho peněz připadla jeho přítelkyni pocházející z Běloruska. Mezi dědici jsou uvedeni také jeho bratr či harvardský profesor matematiky Martin...

Malou Rosie vyfotil bez kalhotek, skandální výstava zažehla kulturní válku

Robert Mapplethorpe: Rosie (1976) Snímek publikujeme v cenzurované podobě

Tak a je to venku. Jsem zvrhlík. Pedofil! O nic lepší než Epstein. Jinak bych tento článek nikdy nenapsal... Ale možná, možná jsem ve skutečnosti milovník moderního umění, syrového a provokativního,...

Stoka opět u soudu. Projednává se poslední část korupční kauzy

Podnikatel Petr Kalášek si jako jeden z mála přišel rozsudek v kauze Stoka...

Krajský soud v Brně projednává poslední části korupční kauzy Stoka, v níž jde o ovlivňování zakázek v městské části Brno-střed. Dopoledne je v plánu věc obžalovaných Ivana Trunečky a Petra Kaláška,...

12. února 2026  9:37

Trump vrací uhlí do hry. USA dají miliardy na záchranu uhelných elektráren

Wilkes-Barre, Pensylvánie. Donald Trump během předvolební kampaně sliboval, že...

Americký prezident Donald Trump ve středu nařídil ministerstvu energetiky, aby vyčlenilo prostředky na udržení šesti amerických uhelných elektráren v provozu. Po ministerstvu obrany požaduje, aby za...

12. února 2026  9:36

Hromadná nehoda uzavřela dálnici D11. Bouralo pět osobních aut a náklaďák

Nehoda uzavřela provoz na dálnici D11 ve směru do Prahy. (12. února 2026)

Hromadná nehoda pěti osobních osobních aut a jednoho nákladního vozu dnes ráno uzavřela na 40,5. kilometru dálnici D11 ve směru na Prahu. Doprava je odkláněna. Na místě zasahují všechny složky IZS.

12. února 2026  9:22

Summit o konkurenceschopnosti začíná. Babiš chce řešit ceny energií i jádro

Český premiér Andrej Babiš, předseda Evropské rady António Costa a šéfka unijní...

Od našeho zpravodaje v Belgii Lídři EU se ve čtvrtek sejdou na neformálním summitu Evropské rady na belgickém zámku Alden Biesen. Hlavním tématem bude konkurenceschopnost Evropy. Premiér Andrej Babiš, který Česko zastupuje, si...

12. února 2026

V textilce světa se k moci derou islamisté. Bangladéšské ženy se bojí o práci i práva

Premium
Šafíkúr Rahmán, vůdce bangladéšské islamistické strany Jamaat-e-Islami (4....

V Bangladéši se konají parlamentní volby, které mezi obyvateli vzbuzují obavy. K moci se dere islamistická strana Jamaat-e-Islami, která se v průzkumech umisťovala druhá, ale má i potenciál volby...

12. února 2026  8:42

Nejdřív plať, pak nakupuj. Aldi v Londýně zkouší poplatky za vstup do obchodu

Obchody Aldi v Británii se pyšní nejmodernějšími technologiemi. Místo...

Supermarket Aldi ve východním Londýně šokoval zákazníky nečekanou novinkou: zpoplatnil vstup částkou 10 liber (necelých 280 korun). Peníze jim odečte z účtenky hned po nákupu. Co když ale nakoupí za...

12. února 2026  8:30

V opuštěném domě v Praze hořelo. Ze střechy hasiči zachraňovali bezdomovce

V Záběhlické ulici v Praze 10 zasahovali hasiči u požáru rodinného domu. (12....

K malému požáru rodinného domu v Praze 10 vyjížděli ve čtvrtek pražští hasiči ze třech stanic. Ze střechy budovy zachránili jednoho člověka. Požár nezpůsobil žádné škody.

12. února 2026  8:01

Rusko zkouší zablokovat WhatsApp. Chce prosadit státní aplikaci, reaguje firma

Aplikace WhatsApp (ilustrační obrázek)

Rusko se pokusilo úplně zablokovat komunikační aplikaci WhatsApp (WA). Ve středu to oznámil mluvčí společnosti Meta Platforms, která aplikaci vlastní. Podle WA jde o ruskou snahu přimět uživatele k...

12. února 2026  7:59

Prudké ochlazení a sníh. O víkendu přijde výrazná změna počasí

Pražané na Karlově mostě v dešti. (14. dubna 2023)

Ve středu naměřili meteorologové nejvyšší teploty v jižních a jihozápadních Čechách. Na stanici České Budějovice – Rožnov bylo nejtepleji s 11,4 °C. Nad 10 °C naměřily i stanice v Domažlicích a ve...

12. února 2026  7:21

Prokurátor Urválek se vědomě podílel na vraždě Horákové, uzavřela policie po 76 letech

Prokurátor Josef Urválek během procesu s Rudolfem Slánským

Prokurátor Josef Urválek měl podíl na vraždě Milady Horákové i tří dalších lidí, kteří byli v roce 1950 odsouzeni k trestu smrti. Podle závěrů policejního Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů...

12. února 2026  7:15

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Neobvyklá spolupráce. Mexické námořnictvo a pobřežní stráž USA zabavily tuny kokainu

Loď mexického námořnictva Papaloapan. (10. února 2026)

Mexické námořnictvo a americká pobřežní stráž zabavily díky koordinované operaci v Tichém oceánu několik tun kokainu. Vyplývá to ze středečního prohlášení mexického ministerstva námořnictva....

12. února 2026  6:50

Sněmovna reprezentantů se postavila Trumpovi, odhlasovala zrušení cel vůči Kanadě

Americká Sněmovna reprezentantů přijala návrh zákona zajišťující další...

Americká Sněmovna reprezentantů v noci na čtvrtek těsnou většinou odsouhlasila rezoluci, která chce zrušit dovozní cla prezidenta Donalda Trumpa vůči Kanadě. Napsala to agentura AP. Usnesení nyní...

12. února 2026  1:26,  aktualizováno  6:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.