Co vlastnili Romové před válkou chce zjistit rada vlády. Kvůli kompenzacím

10:32 , aktualizováno 10:32

V Česku by mohla vzniknout analýza, která by mapovala předválečný majetek českých Romů a jeho zabavování v letech 1938 až 1945. Posloužit by pak mohla při řešení případných kompenzací. Vznik analýzy doporučila rada vlády pro záležitosti romské menšiny, která se na svém posledním zasedání otázkou vyrovnání zabývala. Požádala premiéra Andreje Babiše, aby na výzkum zajistil peníze.