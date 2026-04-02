1 Jiří Baumruk
Do rady by se chtěl vrátit její někdejší předseda a dříve známý sportovní moderátor Jiří Baumruk. Na veřejném slyšení v Poslanecké sněmovně připomněl své dlouholeté zkušenosti s Českou televizí.
„Já jsem v ČT působil od jejího vzniku,“ uvedl. Zdůraznil význam Kodexu ČT jako základního dokumentu a dodal, že ve vysílání občas nachází momenty, které podle něj nejsou v souladu s jeho principy. Připomněl také, že řada evropských zemí už platí televizi ze státního rozpočtu. Podle něj Rada ČT nemůže být úplně nezávislá na tom, co se ve společnosti děje.
2 Stanislav Berkovec
Stanislav Berkovec je bývalý poslanec hnutí ANO, který ve Sněmovně působil od roku 2013 a dlouhodobě se věnoval mediální politice. Řadu let byl členem, později i předsedou výboru, jenž měl na starosti slyšení kandidátů do mediálních rad.
V roce 2020 krátce před volbou členů Rady ČT rozeslal kolegům z ANO interní e-mail s doporučením, které kandidáty podpořit podle jejich vztahu k tehdejšímu generálnímu řediteli Petru Dvořákovi. Po zveřejnění dokumentu oznámil, že je připraven skončit v čele mediálního výboru, stranická podpora ho ale ve funkci nakonec udržela. Vedle celostátní politiky je aktivní i na komunální úrovni jako zastupitel ve Slaném.
„Není to apríl,“ začal komentovat na veřejném slyšení, které se odehrálo 1. dubna, svou kandidaturu do Rady ČT. „Ucházím se o to místo s největší pokorou,“ řekl. Výhodou podle něj je, že jako člověk je dlouhodobě kritický. „Jsem nespokojený občan a vždycky jsem byl. Jsem takový rebel,“ dodal.