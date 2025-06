Chudárek má silný mandát, tandem s Fridrichem bude fungovat, říká šéf Rady ČT

Čekal jste, že dnes dojde ke zvolení ředitele ČT?

Přiznám se, že nečekal. Bylo to dramatické. Dvě kola dopadly nerozhodně 8:8. Já si hrozně vážím obou kandidátů, hlavně Milana Fridricha, že byl tohoto (odstoupení z volby) schopen, protože to pro něj určitě nebylo lehké.

Jak vám to kandidáti oznámili?

My jsme je pozvali v průběhu pracovní jednání, kdy jsme se dohadovali o dalším postupu po těch dvou neúspěšných kolech. Dostali jsme totiž informaci, že snad údajně mělo mezi nimi dojít k dohodě. Tak jsme je pozvali, aby nám to řekli sami. A oni tak skutečně učinili. V tu chvíli jsme ukončili pracovní jednání.

Jak silný mandát Hynek Chudárek získal?

Je velmi silný, protože zákon, který byl novelizován, vlastně už nemusí znamenat zvolení generálního ředitele dvoutřetinovou většinou, ale pouze nadpoloviční, to bylo 10 hlasů. Ze 17 jich dostal 13. Samozřejmě vnímám, že tento silný mandát jsme dali dvojici Hynek Chudárek a Milan Fridrich.

Bude ten tandem fungovat?

Já je znám oba a myslím si, si myslím, že fungovat bude.