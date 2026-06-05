Stanislav Berkovec
Stanislav Berkovec je bývalý poslanec hnutí ANO, který ve Sněmovně působil od roku 2013 a dlouhodobě se věnoval mediální politice. Řadu let byl členem, později i předsedou výboru, který měl na starosti slyšení kandidátů do mediálních rad. V 90. letech byl výrazným rozhlasovým moderátorem, působil především na Frekvenci 1.
V roce 2020, krátce před volbou členů Rady ČT, rozeslal kolegům z ANO interní e-mail s doporučením, které kandidáty podpořit podle jejich vztahu k tehdejšímu generálnímu řediteli Petru Dvořákovi. Po zveřejnění dokumentu oznámil, že je připraven skončit v čele mediálního výboru, stranická podpora ho ale ve funkci nakonec udržela. Vedle celostátní politiky působí také jako zastupitel ve Slaném.