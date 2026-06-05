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PŘEHLEDNĚ: Do Rady ČT nově zamíří bývalý poslanec ANO i učitelka. Dva muži obhájili

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  12:36
Po pátečním hlasování v Poslanecké sněmovně je jasno, kdo usedne v Radě České televize. Post si udrželi olympijský vítěz z Nagana a bývalý hokejista Jiří Šlégr i moderátor internetové televize XTV Luboš Xaver Veselý. Bývalí radní Pavel Matocha a Roman Bradáč neuspěli, vládní koalice je nepodpořila kvůli podezření z korupce. Poslanci obměnili třetinu rady.
Část 1/6

Stanislav Berkovec

Politici začínají vybírat, kdo má být v Radě České televize, v jejíž pravomoci...

Stanislav Berkovec je bývalý poslanec hnutí ANO, který ve Sněmovně působil od roku 2013 a dlouhodobě se věnoval mediální politice. Řadu let byl členem, později i předsedou výboru, který měl na starosti slyšení kandidátů do mediálních rad. V 90. letech byl výrazným rozhlasovým moderátorem, působil především na Frekvenci 1.

V roce 2020, krátce před volbou členů Rady ČT, rozeslal kolegům z ANO interní e-mail s doporučením, které kandidáty podpořit podle jejich vztahu k tehdejšímu generálnímu řediteli Petru Dvořákovi. Po zveřejnění dokumentu oznámil, že je připraven skončit v čele mediálního výboru, stranická podpora ho ale ve funkci nakonec udržela. Vedle celostátní politiky působí také jako zastupitel ve Slaném.



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