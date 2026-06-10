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ČT po růstu poplatků získala výrazně více plátců, než čekala. Před změnami varuje

Tereza Krocová
  14:15
Více než 190 tisíc domácností a přibližně 20 tisíc firem se od účinnosti velké mediální novely z minulého roku nově přihlásilo k placení televizního poplatku. Vedení České televize označuje výsledek za překvapivě vysoký, varuje však před plánem vlády zrušit koncesionářské poplatky a nahradit je financováním ze státního rozpočtu.
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Od loňského roku, kdy poslanci přijali novelu, která navýšila koncesionářské poplatky a rozšířila spektrum poplatníků, se k dubnu tohoto roku k placení poplatku nově přihlásilo přes 190 tisíc domácností a zhruba 20 tisíc firem. „Je to daleko více, než jsme očekávávali,“ řekl k číslům na středečním zasedání Rady ČT finanční ředitel televize David Břinčil. Zároveň varoval, že financování ze státního rozpočtu by mohlo příjem ČT zásadně snížit.

Koncesionářské poplatky aktuálně činí 150 korun měsíčně za televizi a 55 korun za rozhlas, celkem tedy 205 korun na domácnost. Poslední navýšení vstoupilo v platnost loni v květnu. Šlo o první navýšení od roku 2008, kdy se sazby upravily na 135 korun za televizní a 45 korun za rozhlasový poplatek.

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Vedení České televize také upozornilo, že reálná hodnota současného příjmu je velmi pod úrovní roku 2008. „Průměrná mzda za ty roky vzrostla o 118 procent. Poplatek se zvýšil pouze jednou, v celkové výši zhruba o 20 procent,“ řekl Břinčil.

Poplatek platí domácnosti, které vlastní nebo užívají zařízení schopné přijímat vysílání. Nově se vztahuje i na zařízení připojená k internetu, jako jsou mobilní telefony, počítače nebo tablety. Platba je vždy jen jedna na domácnost bez ohledu na počet zařízení, u firem se odvíjí od počtu zaměstnanců.

V pondělí chce vláda schválit a poslat do parlamentu návrh na úplné zrušení koncesionářských poplatků. Jejich financování by mělo být podle koalice ANO, SPD a Motoristů sobě zajištěno ze státního rozpočtu. Premiér a předseda ANO Andrej Babiš to v úterý řekl šéfům obou veřejnoprávních médií. Radě ČT to potvrdil i generální ředitel Hynek Chudárek. „Zopakovali jsme naše stanovisko, že preferujeme financování prostřednictvím koncesionářských poplatků,“ poznamenal.

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Na programu jednání byla i volba nového předsednictva Rady ČT. Už v úvodu však současný předseda Karel Novák orgánu avizoval, že tento bod se přeruší. „Sedí tu s námi radní, kteří jsou tu dnes poprvé. Neměli tak šanci ještě poznat své kolegy,“ odůvodnil.

Nové složení Rady ČT

Stanislav Berkovec
David Brabec
Petr Brozda
Jefim Fištejn
Martin Chalupský
Ivana Chmel Denčevová
Vlastimil Ježek
Vladimír Karmazín
Karel Novák
Jiří Padevět
Lucie Plíšková
Barbora Procházková
Ilja Racek
Milada Richterová
Petr Šafařík
Jiří Šlégr
Ivan Tesař
Luboš Xaver Veselý

Středeční zasedání bylo premiérové hned pro čtyři radní. Poslanci v pátek zvolili šest členů Rady ČT. Post si udrželi Lubomír Xaver Veselý a Jiří Šlégr, zvoleni byli nově také bývalý mluvčí televize Nova a firmy Innogy Martin Chalupský, exposlanec ANO Stanislav Berkovec, učitelka Lucie Plíšková, která připravovala podcast „Sorry, jako!“ s Babišem, a podnikatel Petr Brozda, kterého nominovala Aliance pro rodinu.

Všechny prosadila koalice ANO, SPD a Motoristé sobě, jen pro Chalupského byli i poslanci ODS a hnutí STAN.

Vládní koalice naopak obětovala dva dosavadní radní Pavla Matochu a Romana Bradáče kvůli podezření z korupčního chování při volbě generálního ředitele ČT. „Pan Matocha a Bradáč nedostanou naši podporu,“ oznámil v pátek před volbou za celou vládní koalici ministr pro sport, prevenci a zdraví za Motoristy sobě Boris Šťastný.

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Prostřednictvím Rady České televize, která má 18 členů, uplatňuje veřejnost své právo kontrolovat toto veřejnoprávní médium. Do působnosti rady náleží například jmenování a odvolání generálního ředitele a schvalování rozpočtu. Třetinu míst v radě obsazuje Senát.

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