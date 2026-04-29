Rada ČRo vyzvala Klempíře k zásadní revizi zákona o médiích. Nešťastné, míní resort

Autor: ,
  16:28aktualizováno  17:33
Rada Českého rozhlasu ve středu vyzvala ministerstvo kultury k zásadnímu přepracování návrhu zákona o veřejnoprávních médiích. Vládní návrh podle ní nezajišťuje kontinuitu fungování ČRo a rady jako kontrolního orgánu, neobsahuje jednoznačné vymezení působnosti rady nebo definici veřejné služby. Vyplývá to z usnesení, které ve středu rada přijala na svém zasedání.
Ve Strakově akademii se sešla vláda. Ta mimo jiné projedná návrh zákona o odčerpání podezřelého majetku nebo návrh novely zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní. Na snímku ministr kultury Oto Klempíř. (2. února 2026)

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) před dvěma týdny představil vládní návrh zákona o veřejnoprávních médiích, který mění systém financování z poplatků na příspěvek ze státního rozpočtu. Zároveň ale ČT a ČRo ubírá pro příští rok proti letošku zhruba 1,4 miliardy korun, z toho 400 milionů Českému rozhlasu.

„Rada konstatuje, že návrh zákona obsahuje závažné nedostatky a nejasnosti, které se přímo dotýkají postavení, působnosti a odpovědnosti Rady ČRo,“ uvedl její předseda Ondřej Matouš.

Podle radních návrh neupravuje přechod práv, povinností a majetku ČRo vymezených nyní platnou legislativou. Radu ČRo pak návrh činí jako vrcholný dozorový orgán odpovědnou za dohled nad činností a vysíláním rozhlasu, ale již jí neumožňuje do vysílání zasahovat. Návrh dále neupravuje základní dokumenty rozhlasu, kterými jsou kodex, statut a memorandum o naplňování veřejné služby.

Co se týče financování, není podle radních stanoven mechanismus a časový harmonogram uvolňování peněz ze státního rozpočtu, ani kontrolní funkce rady. Návrh také neobsahuje definici veřejné služby, nezakotvuje požadovaný rozsah regionálního nebo zahraničního vysílání, nebo využívání frekvencí pro veřejnoprávní multiplex.

„Ministerstvo kultury považuje za nešťastné, že Rada Českého rozhlasu volí komunikaci prostřednictvím médií namísto věcné a konstruktivní debaty s ministerstvem. Takový postup podle nás nepřispívá k řešení a zbytečně vyhrocuje situaci,“reagovala na dotaz iDNES.cz mluvčí resortu Barbora Šťastná.

„Dnešní jednání ministra Oto Klempíře se zástupci Rady České televize naopak potvrdilo, že otevřený a přímý dialog je efektivní cestou k vyjasnění jednotlivých otázek i k hledání shody nad konkrétními parametry návrhu mediální novely. Schůzku hodnotíme jako přínosnou,“ pokračovala.

„Ministerstvo kultury opakovaně zdůrazňuje, že cílem návrhu zákona není oslabit nebo poškodit veřejnoprávní instituce, ale naopak nastavit stabilní, transparentní a dlouhodobě udržitelný systém jejich fungování. Plně si uvědomujeme jejich nezastupitelnou roli ve společnosti, zejména v současné době,“ dodala Šťastná.

Vládní návrh je v současnosti v meziresortním připomínkovém řízení. V polovině května by měla za účasti premiéra Andreje Babiše (ANO) vzniknout pracovní skupina za účasti zástupců veřejnoprávních médií, která se bude připomínkami zabývat.

„V tomto kontextu vítáme věcné, konkrétní a odborně podložené připomínky, které mohou přispět ke zkvalitnění návrhu. Ministerstvo kultury proto vyzývá Radu Českého rozhlasu k přímému jednání a konstruktivní spolupráci, která je jedinou cestou k nalezení funkčního a široce přijatelného řešení,“ uzavřela mluvčí ministerstva kultury.

22. dubna 2026
Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

