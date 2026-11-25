Matouše znovu do rady na další šestileté období zvolila Poslanecká sněmovna letos v polovině října. Bobek je členem od roku 2024. Dalším místopředsedou zůstává Oldřich Vágner, který byl do funkce zvolen na konci května. Členem rady je od roku 2023.
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Sněmovna doplnila Radu ČRo, ve vysílací radě zůstalo volné místo
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