Návrh zákona o poplatcích nesmí být přijat, diskuze neproběhla, kritizuje šéf ČT

Autor:
  10:44
Ve středu se v Hradci Králové sešla Rada České televize, která mimo jiné řeší návrh zákona o médiích veřejné služby. „Odborná diskuze měla proběhnout, ale neproběhla. Návrh jsem získal včera. Už nyní víme, že to není dobrý návrh. Nesmí být přijat,“ řekl generální ředitel České televize (ČT) Hynek Chudárek.
Generální ředitel České televize Hynek Chudárek přijel za ministrem kultury Otou Klempířem.

Generální ředitel České televize Hynek Chudárek přijel za ministrem kultury Otou Klempířem. | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Ministr kultury Oto Klempíř přichází na jednání vlády, kde se bude mimo jiné...
Generální ředitel České televize Hynek Chudárek na mimořádném jednání Rady České televize.
Ministr kultury Oto Klempíř a ministr sportu Boris Šťastný na dnešním jednání.
Hynek Chudárek na mimořádném jednání Rady České televize ohledně plánovaných změn financování.
8 fotografií

Chudárek v pátek 10. dubna podle svých slov jednal s ministerstvem kultury Oto Klempířem (za Motoristy). „Ministra jsem informoval o tom, že Česká televize nadále preferuje financování prostřednictvím poplatků,“ řekl generální ředitel ČT.

Již v úterý řekl, že pouze tak je schopna poskytovat rozsah veřejné služby jako doposud, dostát všem smluvním závazkům, plnit schválené dlouhodobé pětileté plány a naplňovat uzavřené memorandum.

Navrhovaný model financování podle něj není totiž dostatečně předvídatelný. „Zatím pracujeme se stávajícím stavem. Teprve včera vznikla pro nás všechny nová situace,“ podotkl ve středu na Radě ČT Chudárek.

Poplatky zrušíme, jsou zastaralé, řekl Klempíř. Kolik dostanou ČT a rozhlas?

Ještě letos poslanecký návrh

Klempíř v úterý oznámil, že místo výnosu z poplatků dostanou ze státního rozpočtu ČT a ČRo na příští rok dohromady 7,8 miliardy korun. ČT má obdržet 5,74 miliardy, přičemž letos počítá s tím, že od poplatníků vybere 6,73 miliardy korun. ČRo dostane od státu 2,07 miliardy korun, letos má získat z poplatků 2,48 miliardy.

Celkově tak meziročně přijde Česká televize zhruba o miliardu korun a Český rozhlas o 400 milionů.

Likvidace médií a frontální útok. Opozice odsoudila zrušení poplatků pro ČT a ČRo

Generální ředitelé obou veřejnoprávních médií už dříve uvedli, že se zrušením televizního a rozhlasového poplatku a převedením financování ČT a ČRo pod stát nesouhlasí.

Přijetí zákona má ještě letos předcházet poslanecký návrh, který z placení poplatků ještě letos vyloučí některé skupiny poplatníků. Jeho parametry chtějí koaliční poslanci představit na samostatné tiskové konferenci.

Sledovanost je podobná

Řeč ve středu na jednání Rady ČT přišla poté také na sledovanost pořadu, který nahradil Otázky Václava Moravce (OVM).

Po cenách Anděl se nabízela privatizace, platit ČT lze dál dobrovolně, napsal Turek

„Sledovanost nedělní debaty je vysoká. Drží se na podobných výsledcích. Některá vydání jsou dokonce více sledovaná, například to poslední,“ uvedl ředitel divize Zpravodajství a publicistika Petr Mrzena.

Vstoupit do diskuse (16 příspěvků)

Česko nestíhá krizi duševního zdraví. Pomoc musí přijít rychleji, říká Protopopová

Nejčtenější

Osvobodili jsme Maďarsko, slaví Magyar. Má ústavní většinu, Orbán prohrál

Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, mává v Budapešti státní...

Maďarská opoziční strana Tisza získá ve 199členném parlamentu ústavní většinu, vyplývá z neúplných výsledků parlamentních voleb. Současný premiér Viktor Orbán už večer uznal porážku a blahopřál...

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...

Auto na šrot, traktor s utrženými koly. Střet audi se zetorem byl mimořádně tvrdý

Náraz byl tak silný, že se utrhla kola traktoru i valníku. Po střetu skončilo...

Vážná dopravní nehoda se v pondělí po poledni stala na silnici nedaleko Jindřichova Hradce ve směru na Lodhéřov. Podle prvotních informací tam řidič audi začal předjíždět jiné vozidlo a přitom...

Na Špicberkách zemřel polárník Jakeš. Tělo našli v ledovcové trhlině

Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš

Na norském souostroví Špicberky zemřel český polárník Miroslav Jakeš. Jeho úmrtí potvrdily úřady, které dříve informovaly o pátrání po českém lyžaři. Cestovatelovo tělo našli záchranáři v ledovcové...

V sedmnácti šéfem sekretariátu. Syn vlivného úředníka má post na ministerstvu

Ministerstvo životního prostředí

Samuel Kocanda se ve svých sedmnácti letech stal vedoucím sekretariátu ředitele Správy jeskyní na ministerstvu pro životní prostředí. Ve stejné době se také stal jeho otec Martin Kocanda státním...

Televize Barrandov míří do konkurzu, vysílání ale nekončí

Budova TV Barrandov, která bude dražena v rámci exekučního řízení, v areálu...

Společnost Barrandov televizní studio (BTS), která provozuje Televizi Barrandov, zamíří v tomto týdnu do konkurzu. Nepodařilo se jí uskutečnit reorganizaci, kterou jí soud povolil v létě 2024....

15. dubna 2026  11:41

Osmnáct let za ubodání stařenky, znalkyně zpochybnily schizofrenii obžalovaného

Policisté vyšetřují smrt seniorky v pražských Kbelích jako vraždu. (29. září...

Za loňské ubodání devadesátileté seniorky v jejím bytě ve Kbelích dnes pražský městský soud potrestal Adama Egrta 18 lety vězení. Součástí trestu je i ústavní léčení. Osmadvacetiletý muž se k...

15. dubna 2026  11:41

Potraviny, léky, auta... Základy evropské výroby se hroutí, je třeba rychlé řešení

Premium
Areál chemické společnosti BASF

Během první světové války potřebovalo Německo dovážet látky nezbytné pro výrobu hnojiv a výbušnin, aby mohlo udržet v chodu svou válečnou mašinerii. Tuto slabinu se Britové pokusili využít...

15. dubna 2026  11:26

Šéf NATO Rutte ve čtvrtek navštíví Česko, setká se s Babišem

Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte na setkání ministrů...

Generální tajemník NATO Mark Rutte ve čtvrtek navštíví Česko. Setká se s premiérem Andrejem Babišem (ANO), na programu je společná tisková konference, oznámila aliance.

15. dubna 2026  10:50,  aktualizováno  11:19

Aprílový vtip ožil. IKEA skutečně nabídne lízátka s příchutí masových kuliček

Aprílový vtip ožívá. IKEA nabídne lízátka s příchutí masových kuliček. (15....

Aprílový žert se mění v reálný produkt. Nábytkářský gigant IKEA ve spolupráci se značkou Chupa Chups připravila limitovanou edici lízátek s příchutí masových kuliček. Zákazníci je ochutnají již v...

15. dubna 2026  11:17

Už ne pan Grey, ale Aragorn. Jamie Dornan nahradí Vigga Mortensena v Pánu prstenů

Představitelé Aragorna z trilogie Pán prstenů, Jamie Dornan a ve výřezu Viggo...

Připravované pokračování Pán prstenů pro svůj prequel Hon na Gluma ulovilo další zvučné jméno. V roli tajemného hraničáře a budoucího krále ze světa Středozemě se objeví britský herec Jamie Dornan....

15. dubna 2026  11:05

Putin navštíví Čínu. Rusko-čínské vztahy jsou neotřesitelné, míní Lavrov

Čínský prezident Si Ťin-pching na setkání se šéfem ruské diplomacie Sergejem...

Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov po středečním jednání s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem v Pekingu uvedl, že ruský prezident Vladimir Putin v první polovině tohoto roku navštíví Čínu. Návštěva by...

15. dubna 2026  6:47,  aktualizováno  10:53

Konec slušného profesora? Fiala v opozici přitvrdil a pálí do Babiše pomocí AI

Premium
Petr Fiala na kongresu ODS. (17. ledna 2026)

Expremiér Petr Fiala výrazně změnil vystupování na sociálních sítích. Na svých profilech publikuje videa, v nichž například hází Nutellu astronautům z mise Artemis II, nebo pomocí umělé inteligence a...

15. dubna 2026  10:46

Trestné má být úmyslné neplacení výživného po dobu delší než čtyři měsíce

Přímý přenos
Schůze Poslanecké sněmovny. Vyslovení důvěry vládě. Na snímku premiér Andrej...

Poslanci budou projednávat novelu trestního zákoníku ohledně trestného činu neplacení výživného. Od ledna jsou trestné jen případy, kdy neplacení alimentů vystaví vyživovaného člověka nebezpečí...

15. dubna 2026  5:53,  aktualizováno  10:45

Vyšetřování dvojnásobné vraždy ve Smržovce policie odložila. Pachatel zemřel

Po střelbě nedaleko základní školy ve Smržovce na Jablonecku zemřeli dva lidé,...

Krajští kriminalisté odložili vyšetřování dvojnásobné vraždy ve Smržovce na Jablonecku z loňského října. O život tam přišel muž a žena. Podezřelý senior skončil s těžkými zraněními v nemocnici.

15. dubna 2026  10:15

Od ruské ropy se odstřihnout nelze, tvrdí Magyar. Orbán nás dovedl k bankrotu, řekl

Péter Magyar hovoří s novináři v Budapešti poté, co porazil stranu premiéra...

Budoucí maďarská vláda strany Tisza rozšíří zdroje zásobování ropou, kvůli poloze země se ale zcela nemůže odpoutat od dodávek ropy z Ruska, řekl vítěz nedělních parlamentních voleb a pravděpodobný...

15. dubna 2026  10:02,  aktualizováno  10:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.