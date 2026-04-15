Návrh zákona o poplatcích nesmí být přijat, diskuze neproběhla, kritizuje šéf ČT

Chudárek v pátek 10. dubna podle svých slov jednal s ministerstvem kultury Oto Klempířem (za Motoristy). „Ministra jsem informoval o tom, že Česká televize nadále preferuje financování prostřednictvím poplatků,“ řekl generální ředitel ČT.
Již v úterý řekl, že pouze tak je schopna poskytovat rozsah veřejné služby jako doposud, dostát všem smluvním závazkům, plnit schválené dlouhodobé pětileté plány a naplňovat uzavřené memorandum.
Navrhovaný model financování podle něj není totiž dostatečně předvídatelný. „Zatím pracujeme se stávajícím stavem. Teprve včera vznikla pro nás všechny nová situace,“ podotkl ve středu na Radě ČT Chudárek.
|
Ještě letos poslanecký návrh
Klempíř v úterý oznámil, že místo výnosu z poplatků dostanou ze státního rozpočtu ČT a ČRo na příští rok dohromady 7,8 miliardy korun. ČT má obdržet 5,74 miliardy, přičemž letos počítá s tím, že od poplatníků vybere 6,73 miliardy korun. ČRo dostane od státu 2,07 miliardy korun, letos má získat z poplatků 2,48 miliardy.
Celkově tak meziročně přijde Česká televize zhruba o miliardu korun a Český rozhlas o 400 milionů.
|
Generální ředitelé obou veřejnoprávních médií už dříve uvedli, že se zrušením televizního a rozhlasového poplatku a převedením financování ČT a ČRo pod stát nesouhlasí.
Přijetí zákona má ještě letos předcházet poslanecký návrh, který z placení poplatků ještě letos vyloučí některé skupiny poplatníků. Jeho parametry chtějí koaliční poslanci představit na samostatné tiskové konferenci.
Sledovanost je podobná
Řeč ve středu na jednání Rady ČT přišla poté také na sledovanost pořadu, který nahradil Otázky Václava Moravce (OVM).
|
„Sledovanost nedělní debaty je vysoká. Drží se na podobných výsledcích. Některá vydání jsou dokonce více sledovaná, například to poslední,“ uvedl ředitel divize Zpravodajství a publicistika Petr Mrzena.