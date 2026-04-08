Mimořádného jednání se účastní třináct radních. Současná Rada ČT má 15 členů, třem totiž vypršel mandát na konci března a ještě nebyli zvoleni jejich nástupci. Ze středečního zasedání se omluvili Petr Šafařík a Vladimír Karmazín. Naopak si ho nenechalo ujít vedení televize. Kromě generálního ředitele ČT Hynka Chudárka přišel i ředitel divize Zpravodajství a publicistiky Petr Mrzena či ředitel divize Program Milan Fridrich.
„Proč byla ta mimořádná schůze svolána? Co se děje tak urgentního, že to nepočkalo na příští týden?“ podivil se hned na začátku radní Pavel Matocha, kterému mandát vyprší na konci května. Znovu však do Rady ČT kandiduje.
Někteří radní mu oponovali, že na standardním jednání příští týden je na programu „běžná agenda“. Podle Matochy však téma, jak bude financována veřejnoprávní televize nepřísluší Radě ČT, nýbrž politikům.
„I když návrh změny zákona ještě nebyl podán, jde o vyjádření předsedy jedné z koaličních stran a zároveň předsedy Sněmovny, které rada nemůže jen tak přejít,“ uvedl dříve Novák. Pokud by byl návrh přijat, hrozí podle něj České televizi insolvence, protože by nebyla schopná plnit své dlouhodobé závazky. Rada proto chce od managementu znát přesné propočty dopadů i návrh možných úsporných opatření.
Změny mohou vzít televizi třetinu příjmů
O záměru rozšířit okruh lidí a dalších subjektů osvobozených od placení poplatků za veřejnoprávní televizi a rozhlas mluvil před dvěma týdny po koaliční radě předseda Sněmovny a šéf hnutí SPD Tomio Okamura.
Podle něj má poslanecká novela od července osvobodit od placení seniory nad 75 let, nezaopatřené mladé do 26 let, zdravotně postižené i firmy. Zrušena má být i ta část zákona, podle níž se poplatky mají automaticky zvyšovat v závislosti na míře inflace. Místopředseda Sněmovny Patrik Nacher (ANO) ale následně uvedl, že návrh v takto prezentované podobě ještě není finální.
„Já se svým týmem připravuji komplexní novelu, která ještě zabere nějaký čas a bude předložená v řádech několika týdnů. Tento návrh poslanců je dobrá cesta, jak ulevit některým skupinám obyvatel, které mají hluboko do kapsy. Hlavním cílem, ke kterému ale míříme, je však úplné zrušení koncesionářských poplatků,“ reagoval následně na síti X ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé). V plánu je úplné zrušení koncesionářských poplatků. To by mohlo platit od příštího roku.
Koalice navrhuje zatím částečné zrušení poplatků pro Českou televizi i rozhlas
Vedení České televize už dříve odhadlo, že by navrhované změny znamenaly výpadek přes dvě miliardy korun ročně, tedy přibližně třetinu současných příjmů z televizních poplatků. Podle rozpočtu pro letošek má Česká televize hospodařit s vyrovnaným rozpočtem 8,5 miliardy korun, televizní poplatky jí mají vynést 6,73 miliardy korun.
Novela by měla platit od července letošního roku. Není ale příliš reálné, že se to stihne. Návrh totiž musí koalice prosadit ve třech čteních ve Sněmově, potom i v Senátu a přesvědčit také prezidenta Petra Pavla. Dá se přitom očekávat přinejmenším tuhý odpor opozice v obou komorách parlamentu. Například Starostové podle předsedy Víta Rakušana neváhají ve Sněmovně využít obstrukce, aby znesnadnili přijetí takového návrhu.
Poplatek ČT se zvýšil loni od května ze 135 na 150 korun za měsíc, musí ho platit i ty domácnosti, které nemají televizi, ale chytrý telefon, počítač či tablet.