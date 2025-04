Vytkla mu nestandardní přiznávání odstupného, nadbytečné znepřístupňování částí smluv i komunikaci s veřejností formou, která poškozuje dobré jméno ČT. Následně mu snížila loňský bonus na deset procent. Souček tento týden označil výtku za neopodstatněnou.

Souček podle svého pátečního vyjádření sám odstoupit nehodlá. Zdůvodnil to dobrými výsledky televize za svého vedení i tím, že nechce, aby byla ČT destabilizovaná před sněmovními volbami.

Návrh na svolání mimořádného zasedání rady podalo podle místopředsedy rady Ivana Tesaře sedm radních ze 17. K návrhu na svolání zasedání je potřeba podpora alespoň třetiny členů. O týden později, 14. května se přitom má konat řádné zasedání rady.

Podle dřívějšího vyjádření radního Vlastimila Ježka je Souček zralý na odvolání kvůli přešlapům v personální oblasti i ve výrobě pořadů. Uvedl přitom, že by k němu mělo dojít do poloviny června, aby rada stihla zvolit nového ředitele dostatečně včas před podzimními volbami. Pro odvolání Součka je podle Ježka v radě 14 členů, část z nich ale zvažuje, co by po odvolání následovalo.

Jan Souček zastává nejvyšší pozici od října 2023. Zvítězil ve výběrovém řízení nad nejdéle sloužícím šéfem ČT Petrem Dvořákem.