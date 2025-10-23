Řád bílého lva: proč ho prezident neudělí žádnému Čechovi a kdo ho musí vrátit?

Státní vyznamenání předává podle zákona prezident republiky, pokud tím nepověří jiný orgán. Vybrat si, koho ocenit, může sám, zato datum předání si zvolit nemůže. K předání státních vyznamenání mohou sloužit jen dva dny v roce. 28. říjen a 1. leden. A co vlastně ocenění mohou od prezidenta dostat?
Tím úplně nejvyšším možným oceněním je Řád bílého lva, který má pět tříd, přičemž I. třída je ta nejvyšší. Navíc má toto vyznamenání dvě skupiny – civilní a vojenskou. Dalším vysokým řádem je Řád T.G. Masaryka. I ten se dělí na pět tříd podle významu. A pak jsou tu medaile: stříbrná, 33 mm velká medaile Za hrdinství a stejně velká a rovněž stříbrná, ale pozlacená medaile Za zásluhy.
|
Státní vyznamenání 2025: Kdo letos dostane nejvyšší ocenění
Vyznamenání předaných 28. října bývají desítky, loni to celkem 56 oceněných. Těmi nejvyššími ale prezidenti šetří. Petr Pavel v říjnu 2024 předal čtyři Řády bílého lva, z toho ale jen jeden v nejvyšší, I. třídě. Získal ho in memoriam armádní generál Sergěj Jan Ingr „za vynikající velitelskou a bojovou činnost.“ Ani jemu však Petr Pavel řád neudělil, ale pouze propůjčil. Jak je to možné?
Řád bílého lva, stejně jako Řád T.G. Masaryka, totiž prezident českým občanům udělit nesmí. Zákon říká, že jim ho může jen propůjčit. Po smrti nositelů řád nepřechází do rukou jejich rodin, ale vrací se zpět. Rodině zůstane jen listina o propůjčení řádu.
|
Udílení státních vyznamenání se zúčastní jen jeden bývalý prezident
Jinak je tomu u lidí ze zahraničí. Například ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému udělil Petr Pavel Řád bílého lva I. třídy v roce 2022. Udělil, nikoli propůjčil. Navíc Zelenskyj dostal řád spolu s řetězem. Tento přídavek k řádu může prezident udělit pouze jiné hlavě státu a Zelenskyj tuto podmínku bezesporu splňuje. Stejný řád, a také s řetězem, získali například v roce 1996 královna Alžběta II. a izraelský prezident Ezer Weizman, v roce 1998 americký prezident Bill Clinton nebo vloni slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.
Na rozdíl od řádů, které se většinou jen propůjčují, s výjimkou zahraničních osob, medaile se udělují. To znamená, že po smrti nositele přecházejí do rukou jeho rodiny. Těm tak zůstává nejen listina o udělení medaile, ale i samotná insignie – tedy například u Medaile Za hrdinství samotná medaile včetně zlatožluté stužky s bílo-červeno-modrým pruhem.