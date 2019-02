Válečný veterán Emil Boček dostane od prezidenta Zemana Řád Bílého lva

„Asi tak před půl rokem jsme se setkali na Pražském hradě, a Vy jste mně tehdy říkal: ‚já mám od Vaše předchůdce vyznamenání Bílého lva, ale třetí třídy, jak je to možné?‘ Vzpomínáte si na to, že je to třetí třída? A já s Vámi naprosto souhlasím, protože od té doby, co jsem se ujal prezidentského úřadu, považuji za samozřejmé, že každé vyznamenání je vyznamenáním první třídy,“ řekl během projevu prezident.

„ A proto Vám chci oznámit, že 28. října tohoto roku ode mne dostanete znova Bílého lva, ale tentokrát první třídy. A nejen to, protože tady vidím pana ministra obrany, který má právo mi navrhovat generály k povýšení,“ dodal Zeman.



Zeman pak další slova adresoval přímo ministru obrany. „Budu velmi potěšen, když generálu Bočkovi navrhnete další hvězdu na jeho nárameník, už v podstatě to bude ta poslední možnost, armádní generál, protože nemýlím-li se, žádná další možnost už neexistuje. Jsou země, kde je maršál nebo generalissimus. Je mi líto, že Vám nemohu nabídnout ani jedno ani druhé,“ dodal prezident.



Emil Boček z domova odešel tajně v 16 letech v roce 1939, sloužil nejprve jako mechanik u 312. stíhací perutě a v závěru války od října 1944 se stal pilotem-stíhačem u 310. stíhací perutě. Dostal se do Bejrútu a zúčastnil se bojů ve Francii v létě 1940. V září téhož roku ve Velké Británii absolvoval pilotní výcvik a byl přijat k Royal Air Force. Další výcvik prodělal v Kanadě a do konce války měl na kontě 26 operačních letů. Z letectva odešel v roce 1946.



Zeman Bočkovi v pondělí poděkoval, že loni při závěrečné televizní debatě před prezidentskou volbou seděl v Rudolfinu s dalšími válečnými veterány v první řadě.

Kromě Bočka ještě během druhé světové války působili v řadách RAF Tomáš Lom a Jiří Kafka. Oba byli palubními telegrafisty/střelci u 311. perutě. Dalšími jsou Alois Dubec, který výcvik u RAF nestihl dokončit, a Zdeněk Neruda, jenž výcvik dokončil, ale do bojů již nezasáhl. Žije i Kurt Taussig, který pochází z Teplic a do Anglie se dostal v jednom z Wintonových transportů. Nicméně v RAF následně působil mimo struktury československého letectva a tudíž není v oficiálním seznamu československých příslušníků RAF. Do Anglie se Wintonovým transportem dostala i Margita Rytířová, rozená Schneiderová, která od roku 1942 sloužila u WAAF (Women’s Auxiliary Air Force - Ženské pomocné síly letectva, pozn. red.).

ARCHIVNÍ VIDEO: Generál Boček ve spitfiru (9. září 2016):