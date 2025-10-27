Nejvyšší české, potažmo československé státní vyznamenání, Řád bílého lva, dostávali v minulosti kromě významných osobností také státníci, jejichž volba je z dnešního pohledu mírně řečeno nešťastná.
|
Státní vyznamenání 2025: Kdo letos dostane nejvyšší ocenění
Většina vyznamenaných diktátorů i dalších sporných osobností pěticípou hvězdici s českým lvem získala za komunistického režimu, který s oblibou vyznamenával hlavně nositele socialistické myšlenky. Jedna kontroverzní postava by se ale našla už za éry Tomáše Garrigua Masaryka na Pražském hradě.
Masarykův přešlap
Právě z jeho rukou v červenci 1926, několik let po získání premiérského křesla, získal nejvyšší ocenění italský diktátor Benito Mussolini. Ačkoli se Duce (tedy vůdce), jak si nechával říkat, už v té době netajil totalitními tendencemi a tvrdým potíráním odpůrců, dle Masaryka si ocenění zasloužil.
Důvodů bylo několik – během první světové války patřila Itálie ke spojencům, jejichž vítězství umožnilo vznik Československa. Sám Mussolini navíc už během války nadšeně propagoval myšlenku české samostatnosti. Čechy, respektive Čechoslováky měl v oblibě, obdivoval například učení mistra Jana Husa, o kterém dokonce napsal knihu, a oceňoval i samotného prezidenta.
Nadšení pro samostatné Československo však s Mussoliniho postupným přechodem k fašistickému diktátorovi pomalu opadávalo. Jen dvanáct let po udělení řádu připojil svůj podpis k Mnichovské dohodě.
Genocidu a totalitu třeba odměňovat
Skutečná plejáda absurdních osobností však nejvyšší státní vyznamenání získala za minulého režimu. Jednou z nejkontroverznějších je Mengistu Haile Mariam. Jméno předsedy etiopské Prozatímní vojenské správy (zvané Derg), jenž se k moci dostal v 70. letech, u nás není příliš známé, vysloužil si však přezdívky „řezník z Addis Abeby“ nebo „africký Stalin.“
Na svědomí má genocidu, již pod jeho vedením Derg vedl. Během násilných politických represí zvaných Rudý teror zemřelo několik set tisíc lidí. Řád bílého lva získal v říjnu 1987. Později se stal prezidentem a po roce 1991 utekl do Zimbabwe.
Už v červenci 1973 z rukou prezidenta Ludvíka Svobody převzal řád také severokorejský diktátor Kim Ir-Sen, jenž má na rukou krev milionů lidí, jejichž životy si vyžádala korejská válka v polovině století.
V průběhu 70. let se však dostalo na více totalitních vůdců – vyznamenání získal diktátor Kuby Fidel Castro (červen 1972), Libye Muammar Kaddáfí (červen 1978) nebo Sýrie Háfiz al-Asad (září 1975). Ještě o něco dříve, v říjnu 1960, řád převzal i kubánský revolucionář Che Guevara.
Našim bratrům!
Samozřejmostí už bylo oceňování představitelů „bratrských“ národů. Řádem bílého lva tak například v polovině šedesátých let československé komunistické špičky vyznamenaly jugoslávského prezidenta Josipa Tita.
Nejčastěji však řád putoval ke generálním tajemníkům stran – jako jeden z prvních jej už v dubnu 1949 získal dlouholetý šéf maďarských komunistů János Kádár, tehdy ještě jako ministr vnitra.
Nejvyšší státní vyznamenání během let dostali i východoněmečtí generální tajemníci sjednocené socialistické strany Walter Ulbricht a jeho nástupce Erich Honecker, rumunský prezident Nicolae Ceaușescu, polský generál a prezident Wojciech Jaruzelski a nebo bulharský generální tajemník komunistické strany Todor Živkov.
Srdečné pozdravy do Ruska
Chybět samozřejmě nesmělo ani ocenění pro nejvyšší představitele Sovětského svazu. Nezískali jej však všichni – ocenění si v roce 1973 vysloužil Leonid Brežněv, jeho předchůdce Nikita Chruščov už o osmnáct let dříve. Řád bílého lva byl nachystaný i pro toho prvního, ale Josif Stalin jej převzít odmítl.
Nejvyšší vyznamenání získal i méně známý Jurij Andropov, Brežněvův nástupce v čele sovětských komunistů. Z Hradu si jej však odnesl už v září 1970, tehdy ještě jako dlouholetý šéf všemocné KGB. Ve stejném roce si pro ocenění přišel i předseda Rady ministrů Alexej Kosigyn, jež spolurozhodoval o invazi vojsk Varšavské smlouvy o dva roky dříve.