Zlo je třeba nazývat zlem. Cílem teroristů je zničit Židy i Západ, říká rabín

Kdy vám začalo docházet, že se něco v Izraeli děje? Co vám to mohlo naznačit?

Tím, že mám v Izraeli rodinou a hodně přátel, mám automaticky nainstalovanou aplikaci Red Alert. Na ni přicházejí zprávy o tom, že letí rakety. A v noci na sobotu, když jsme právě oslavili náš závěrečný svátek Simchat Tóra a dokončili jsme naše svátky, přišla zpráva. Aplikace funguje, i když máme například vypnutý zvuk. Myslel jsem, že jde o něco malého, nevážného nebo že je to nějaká zkouška, to se taky stává.

Kdy jste zjistil, že je to vážné?

Ráno jsem šel do synagogy jako všichni ostatní. Lidé tam panikařili, byli tam i turisté z Izraele, kteří měli zprávy přímo z místa a říkali „Stalo se něco hrozného, tomu nebudete věřit“. V tu chvíli nebylo ve zprávách nic konkrétního, žádná čísla. Ale už řekli, že jde o stovky nebo tisíce mrtvých. Jsou tisíce zraněných, stovky unesených. Nešlo pochopit, co se děje.

Lidé v hotelu dostali zprávy od svých blízkých z Izraele a to byl vlastně takový první šok, že jde o něco vážného. Pořád jsem nevěděl, jestli v hotelu není zbytečná panika. Ale pak začaly chodit oficiální zprávy. Pak skončil svátek a už jsme měli úplně šokující obraz. Takový masakr, to v židovské historii od holocaustu ještě nebylo.