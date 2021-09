Pytláci se jen chtějí pochlubit, říká o nelegálním lovu rysů expertka

Policie v případu „Kameňák“ objevila v mrazáku ukryté tělo rysa ostrovida. K čemu ho tam jeho majitel mohl mít? Čekal, až bude moci nechat zvíře vypreparovat?

Myslíme si, že ano. V případu „Kameňák“ došlo k domovní prohlídce v červnu 2021 a domníváme se, že to zvíře muselo být odloveno těsně předtím, protože zřejmě mělo letní srst. K odlovu proto muselo dojít někdy v květnu. Určitě by byl později vycpán a někde vystaven. To je ten důvod, proč to dělají: aby se mohli pochlubit.

Co vede pytláky k tomu, že loví rysy, co je na tom tak fascinuje?

Chtějí mít doma sbírku atraktivních druhů. Rys ostrovid je jednou z největších šelem, kterou tady můžeme nelegálně ulovit. Na žebříčku tuzemských trofejí jsou ještě vlk a medvěd.

Je možné lovu rysů, ale i další zvěře, nějak předejít?

V rámci Národního parku se pohybuje stráž přírody, ale nemyslím si, že se někdy podařilo takhle v terénu zachytit pytláky při činu. Je to dost problematické. I myslivci mají své stráže, ale taky si nejsem vědoma toho, že by došlo k odhalení nějakého případu. Je to velmi těžké - je to individuální čin někdy v noci v lese. Většinou ti, co o tom vědí, jsou kamarádi pytláka a neprozradí ho. Kontrola je těžká.

Před třemi lety pytláci zabili samici rysa Michelle. Kdy jste ji poprvé zaznamenali na území České republiky?

Poprvé byla nafocena nedaleko Prachatic v roce 2014. Tehdy byla mladé zvíře, nebyli jsme si jisti jakého věku. O rok později měla koťata, takže jsme usoudili, že v době vrhu měla dva roky. Sledovali jsme ji až do její smrti v roce 2018.

Podařilo se ji najít, nebo máte pouze zprávy, že zmizela?

Data o výskytu rysů sdílíme jak v rámci Česka, tak s kolegy z Bavorska a Rakouska, takže víme stoprocentně, že se nikde neobjevila a zmizela 9. listopadu 2018 z daného území. Druhá věc je, že kočky, které vodí nedospělá koťata, neodchází do nových oblastí, protože koťata nejsou moc mobilní. Moc toho neujdou, takže se pohybují v malém území a nestane se, že by odešli daleko. Pokud tedy kočka zmizí a už se neobjeví, je zjevné, že je prostě mrtvá.

Tereza Mináriková Vystudovala Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích obor zoologie

Sedm let pracovala ve vedoucích pozicích v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR

Posledních devět let profesního života spojila s neziskovou organizací ALKA Wildlife, v níž začínala coby Vedoucí výzkumu, později se k tomu začala zabývat otázkou ochrany rysů ostrovidů Expertka na ochranu velkých šelem ze společnosti Alka Wildlife Tereza Mináriková. (14. 9. 2021)

Nedá se určit, jestli nemohlo dojít například ke středu s automobilem, než že by došlo přímo k lovu od pytláků?

Bohužel nedá. Sbíráme mrtvoly ze silnic, takže máme určitou statistiku. Víme, že se ročně najde pět až šest rysů uhynulých na silnici, ale když se podíváme na tu statistiku, že ročně pohřešujeme 33 % rysů starších jednoho roku, tak víme, že jednotky procent by měly podle vědeckých publikací zemřít přirozenou smrtí na nemoci, zranění. To je normální.

Potom víme, že nějaké procento zemře právě na silnicích, ale je tam velká neznámá, taková šedá zóna nevysvětlitelné úmrtnosti, kterou si myslíme, že zapříčiňuje pytláctví. Přesná data nemáme, protože je to nelegální trestný čin, můžete za to jít do vězení, takže si dá každý pozor, aby se na to nepřišlo. Proto my akorát zdokumentujeme zmizení zvíře.

Michelle měla za sebou čtvrtý vrh, co to znamená pro její potomky?

Kotě, které vodila, v roce 2018 zemřelo po její smrti. Bylo mu půl roku a v tomto věku ještě koťata nedokážou lovit, takže si myslíme, že bohužel zemřelo na podvýživu, což je ošklivá smrt. A její koťata z předchozích let přežila, některá z nich jsme zaznamenali, jedno z nich dokonce došlo na Brdy.

Průměrní rysi se dožívají okolo dvanácti let, Michelle ale bylo pouze pět. Jak velká je to ztráta pro jejich společenství? Přeci jen ještě mohla přivést další mladé a obohatit komunitu.

Ztráta každé rodiny je velkým zásahem do populace, protože těch rodin je přibližně 30 - 32, které jsme zaznamenali v minulém roce. V okamžiku, kdy rodina zahyne, je to opravdu znát, populace je malá a zranitelná.

Máte informaci, kolik nyní žije v České republice rysů a případně kde?Oblastí trvalého výskytu je právě Česko-bavorsko-rakouská rysí populace a potom v Beskydech. První zmíněná má asi 130 jedinců starších jednoho roku, v Beskydech jich bude deset až patnáct a mezitím je občas nějaký výskyt v Krušných Horách, v Krkonoších, na Vysočině nebo v Moravském krasu.