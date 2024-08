VIDEA TÝDNE: Nervózní Putin, ruské výhrůžky a nouzové tlačítko v metru

Zeť Donalda Trumpa Jared Kushner chce v Albánii a Srbsku rozjet miliardové projekty na výstavbu luxusních hotelů a apartmánů. Místní vlády rozhodnutí podporují, někteří obyvatelé jsou ale ohledně přestavby skeptičtí. Bojí se vlivu na životní prostředí a toho, že developerské plány znehodnotí národní památky.

Vpád ukrajinských vojsk do ruské Kurské oblasti zaskočil tamní armádu a byl „fackou do tváře“ Vladimiru Putinovi. Uvádějí to zdroje z Kremlu, podle nichž incident prezidenta znervóznil. Útok ukrajinských jednotek umožnil Kyjevu alespoň dočasně převzít iniciativu na jednom z úseků fronty, uvedl americký Institut pro studium války.

Rusové touží po reakci na drzý vpád Ukrajinců do Kurské oblasti a hrozí za něj jadernou odplatou Spojeným státům. Na videu ze sociální sítě Telegram je zachycen protest skupiny obyvatel z města Magadan na ruském Dálném východě.

Nevidomý muž, který minulý týden zemřel po pádu do kolejiště pražského metra, mohl přežít. Kdyby některý z cestujících na perónu stiskl nouzové tlačítko. Vlak by tak stihl zastavit ještě v dostatečné vzdálenosti od nástupiště. Jenže řada cestujících ani neví, kde takové tlačítko je či kde ho hledat. Jak funguje, si vyzkoušeli redaktoři iDNES.cz.

Stanice CNN zveřejnila video ze dne atentátu na Donalda Trumpa, které poprvé ukazuje okamžik, kdy policista vylezl na střechu budovy, na níž narazil na útočníka. Muže, který se pokusil zabít prezidentského kandidáta, spatřil těsně před začátkem střelby.