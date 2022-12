STALO SE DNES: Putin pochválil vojáky za nasazení. Zelenskyj zamířil do USA

Ruský prezident Vladimir Putin oznámil, že chce i nadále zlepšovat bojovou připravenost jaderných sil. Pochválil také ruské vojáky za jejich nasazení. Na rozšířeném zasedání rady ruského ministerstva obrany vystoupil i ruský ministr obrany Sergej Šojgu.

První kolo prezidentských voleb by s 28 procenty vyhrál Petr Pavel, tvrdí prosincový model agentury Median. Za ním následuje Danuše Nerudová s 27,5 procenty preferencí. Andrej Babiš poprvé končí třetí, získal by 24,5 procenta hlasů. Nedostal by se tak vůbec do druhého kola.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se vůbec poprvé od začátku ruské invaze vydal na zahraniční cestu. Vyrazil do Spojených států. Ty chtějí při příležitosti jeho návštěvy ohlásit novou vojenskou pomoc Kyjevu včetně dodávek systému Patriot.

Vláda rozhodla o zvýšení minimální mzdy na 17 300 korun od ledna příštího roku. Na návrh ministerstva práce a sociálních věcí minimální mzda stoupla o 1 100 korun měsíčně. „Rozhodnutí považuji za sociálně odpovědné,“ řekl po jednání vlády ministr Jurečka.

Do Česka dorazila dodávka léků Nurofen. Nyní by měla být na cestě do lékáren. „Nurofen dětský sirup už máme v distribučních centrech a tento týden ho postupně naskladňujeme do lékáren rovnoměrně napříč Českou republikou,“ potvrdil mluvčí lékáren Michal Petrov.