STALO SE DNES: Záběry z Buče jsou falešné, míní Putin. V newyorském metru se střílelo

Záběry z ukrajinského města Buča jsou falešné, prohlásil v ruský prezident Putin po jednání s běloruským vůdcem Lukašenkem. Podle Lukašenka je situace v Buči výsledkem britské zpravodajské operace.

Nejméně třináct lidí utrpělo vážná zranění při střelbě a pravděpodobně i explozi v newyorském metru. Policisté pátrají po podezřelém v oranžové pracovní vestě a plynové masce.

Europoslanec za SPD Ivan David o víkendu na svém facebookovém profilu zveřejnil příspěvek, ve kterém tvrdil, že útok na civilisty prchající do bezpečí z Kramatorsku mají na svědomí sami Ukrajinci. „Musíte si to přečíst a pochopit, že jsem to nenapsal já,“ odepsal na dotaz iDNES.cz.

Asi 25 dívek a žen ve věku 14 až 24 let drželi ruští okupanti ve sklepě jednoho domu v ukrajinské Buče a několik dní je v kuse znásilňovali. „Devět z nich je těhotných,“ uvedla ombudsmanka Ljudmyla Denisovová.

Jaderné palivo do Jaderné elektrárny Temelín budou od roku 2024 dodávat americký Westinghouse a francouzská Framatome. Nyní se používá ruské palivo od společnosti TVEL, která spadá do ruského státního holdingu Rosatom.