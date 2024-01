To nejlepší z Rozstřelu 2023: Drony, umělá inteligence nebo Hartl

Trend zubů na „delfína“ jde úplně proti smyslu záchrany chrupu, říká stomatolog

Nový trend obroušených zubů tzv. na „delfína“ se dostal i do Česka v roce 2023, na sociálních sítích ho propagovali někteří influenceři. Kde se broušení zubů vzalo a proč je poměrně nebezpečné? Na to v březnu odpovídal stomatolog Jiří Šedý.

Umělá inteligence v rukou diktátorů může být silně nebezpečná, říká Neff

Odborná veřejnost začala v roce 2023 více varovat, před příliš rychlým vývojem umělé inteligence (AI). Co konkrétně odborníky vyděsilo? Může AI v budoucnosti v některých oborech plně nahradit člověka? Nejen na to odpovídal Ondřej Neff.

Lidí bez morálního vybavení, co se chtějí obohatit, je pořád hodně, říká Hádek

V dubnu loňského roku odvysílala Česká televize minisérii Volha. Seriál vyprávěl příběh těch, kteří pracovali v někdejší Československé televizi v době normalizace. Hlavního hrdinu řidiče Pekárka ztvárnil herec Kryštof Hádek a s ním si povídala Monika Zavřelová.

Vypila jed, pořezala se. Drama trvalo hodiny, pomohlo počasí, vzpomínal vyjednavač

Nadpraporčík Karel Pošíval pracuje u zásahové jednotky pražské policie už 17 let a od začátku je také vyjednavač. Posledních sedm let tento tým vede. „Nejčastěji jezdíme k lidem, kteří chtějí spáchat sebevraždu,“ vysvětloval loni v listopadu. „Nejdéle jsem vyjednával asi osm a půl hodiny. Žena chtěla skočit ze čtvrtého patra. K tomu si situaci ještě pojistila tím, že si pořezala předloktí a vypila Savo,“ popisoval dramatický výjezd.

Hnízdil se zastal Duška: Máme novou totalitu

Jaroslav Dušek vzbudil svými výroky o rakovině loni v červenci značnou společenskou debatu a hodně negativních reakcí. Na svém blogu se pak herce zastal lékař komplexní medicíny Jan Hnízdil. V Rozstřelu vysvětlil důvody, které ho k tomu vedly.

Muž je v krizi. Žena už mu nemá být za co vděčná, říká spisovatel Patrik Hartl

Stačilo několik dní a jeho další román se vyhoupl koncem roku 2023 do čela žebříčku nejprodávanějších knih. Gazely pro spisovatele a režiséra Patrika Hartla byly dvouletým ponorem do ženského světa. „Já potřeboval zjistit, co ženy potřebují a co jim chybí, abych zároveň mohl zjistit, co můžu nabídnout své ženě já,“ uvedl Hartl o své motivaci k psaní.

Čech inovuje vojenské drony, cokoliv postaví, do týdne létá na Ukrajině

Vyrábí drony, vozí je na Ukrajinu a v zákulisí se o něm mluví jako o muži, který buduje českou dobrovolnickou dronovou armádu. Ministerstvo obrany díky němu upravilo dronovou strategii. Pod příslibem anonymity přijal v červnu loňského roku pozvání do našeho pořadu, který jsme proto tentokrát natáčeli jen v audioverzi.