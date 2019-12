Bláto z polí zaplavuje obce. Nahlášených sesuvů půdy skokově přibylo

Historické příklady závažných sesuvů Třebenice Sesuvy půdy mohou i zabíjet. Jeden takový případ se stal při povodních před šesti lety. V Třebenicích poblíž Slapské přehrady se v červnu 2013 sesula chata, kterou podemlel proud vody. Chata se podle informací hasičů sesunula po stráni asi o padesát metrů. Z trosek se nejprve podařilo vytáhnout tělo ženy. Teprve vpodvečer hasiči v sutinách našli také mrtvého muže. Maršov u Uh. Brodu Malá obec v minulosti trpěla nestálými hydrologickými poměry. Poprvé se země sesula v létě 1911 vlivem silných dešťů. V roce 1961 začaly další sesuvy, které se stupňovaly, roku 1967 byla nařízena urychlená demolice a vystěhování některých domů. Na jejich evakuaci byla nasazena i armáda. Většina se přestěhovala do Uh. Brodu do čtvrti, kterou místní nazývají „nový Maršov“. Dneboh u Mn. Hradiště Velký sesuv u obce Dneboh zničil osadu Kačina. V neděli 27. 6. 1926 se na ploše asi 14 ha dalo do pohybu okolo 3 milionů metrů krychlových zeminy. Neštěstí, při kterém byla zničena silnice a deset domů, dnes připomíná jen do skály vytesaný sklep a ohnuté stromy. Příčinou byly vydatné dlouhotrvající deště. Sesuvu je věnována část expozice v Muzeu města Mnichovo Hradiště. Klapý Častými sesuvy trpí obec Klapý, stojící na úpatí vrchu s hradem Hazmburk v Českém středohoří. Velké sesuvy jsou zde zaznamenány v letech 1882, 1898, 1900 nebo 1939. Například v roce 1900 po dešti zničila lavina hlíny a kamení čtvrtinu obce, asi padesát domů. Dodnes se země na úbočí Hazmburku hýbe a jeho svahy jsou řazeny do potenciálního sesuvného území.