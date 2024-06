Publikace v predátorských časopisech ničí kariéru, varují vědce univerzity

Rozlišit mezi predátorským časopisem a renomovaným vědeckým periodikem je i pro vědce často obtížné. Časopisy mají často dobře navržené webové stránky a působí důvěryhodně. „Predátorské časopisy chtějí získat peníze za publikační poplatky, nejde jim o to přinášet texty, které obohatí stávající poznání, což je motivace seriózních vědeckých časopisů,“ upozornila Klára Šeďová z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Tam studuje historii v doktorském programu syn premiéra Fialy Martin Fiala. Součástí studia musí být i publikace ve vědeckých periodicích. Fiala však podle údajů na stránkách univerzity publikuje jen v jednom časopise, který navíc založil jeho otec a od města i státního fondu kultury do něj proudí dotace. Podle portálu Hlídač státu získal časopis Kontexty jen na dotacích přes pět milionů korun.

Jde o politicko-společenský dvouměsíčník brněnského nakladatelství Books & Pipes. Redakce se hlásí ke konzervativně-liberálním názorovým pozicím. Kontexty chtějí navazovat na to nejlepší z oblasti filosofických, politicko-filozofických, společenských, kulturních a literárních textů časopisů Střední Evropa – brněnská verze, Proglas a Revue Politika. Do prosince 2023 bylo vydavatelem časopisu brněnské Centrum pro studium demokracie a kultury.

Šéfredaktorem nakladatelství i časopisu je František Mikš, který je zároveň předsedou politického think-tanku Pravý břeh – Institut Petra Fialy. Ten v roce 2013 založila skupina přátel a podporovatelů premiéra. Mikš, premiér i Martin Fiala se k publikacím odmítli vyjádřit.

Stránky univerzity jasně uvádí, že povinností každého doktoranda na oboru historie je publikační činnost, která sestává minimálně ze dvou článků v recenzovaných, pokud možno zahraničních časopisech a tvoří 10 % pracovní zátěže. Martin Fiala má sice publikací více, všechny ale ve zmiňovaném časopise Kontexty.

Masarykova univerzita publikace posuzuje. „Časopis je dostatečně vědecký, pokud zajišťuje spolehlivé recenzní řízení článků, které jsou v něm publikovány. Tím je zajištěna základní podmínka, která ve vědě funguje dlouhodobě a celosvětově. Neexistují však kritéria, v jaké nejvyšší či nejnižší možné míře je časopis vědecký, dá se pouze hovořit o prestiži časopisů pro vědeckou komunitu v daném oboru,“ řekla iDNES.cz prorektorka pro výzkum Šárka Pospíšilová.

Kolem určitých časopisů se podle ní koncentruje vědecká špička a vědci a výzkumníci je preferují k publikování mimořádně významných výsledků výzkumu. „Tyto časopisy mají vysoké nároky na kvalitu předkládaného textu, hojně se citují a jsou považovány za prestižní. Takové publikační zvyklosti jsou však zavedeny především v oblasti přírodních věd a nefungují ve všech oborech stejně,“ upozornila.

„Například obor historie má kromě samotného bádání také mimořádně důležitou společenskou roli vyprávět dějiny a zprostředkovat je veřejnosti. Proto historici publikují knihy a popularizační práce, za kterými ovšem obvykle stojí solidní výzkum. Nelze proto vše hodnotit podle úrovně odbornosti časopisu a míry jeho vědeckosti,“ vyjádřila se Pospíšilová k publikacím Martina Fialy.

Současným doktorandům a akademickým pracovníkům z Masarykovy univerzity poskytuje v tomto směru servis Knihovna univerzitního kampusu. „Zájemcům o publikování v open access časopise (volně přístupné periodikum, pozn. red.) dokáže vyhodnotit, dodržuje-li konkrétní titul principy transparentnosti a dobré praxe. Využívá k tomu určitá kritéria včetně popisu recenzního řízení či jednoznačné identifikace vydavatele,“ říká mluvčí univerzity Simona Polcarová.

V predátorských časopisech publikovala třeba kandidátka STAN do eurovoleb Danuše Nerudová. Bývalá rektorka Mendelovy univerzity řekla, že není ráda, že se její články objevily v časopisech s pochybnou hodnotou. Přestala v nich publikovat, když akademická sféra problém těchto časopisů definovala. „Je to téměř deset let a to shrnuje vše. Věřím, že to žádným způsobem neovlivní moji kandidaturu,“ řekla Nerudová redakci iDNES.cz.

Zveřejňování textů v časopisech označovaných za predátorské bylo jedním z důvodů, proč se vzdal nominace na ministra pro vědu bývalý rektor Slezské univerzity v Opavě Pavel Tuleja. Někteří akademici mu vyčítali vedle publikování v predátorských časopisech také nevalnou kvalitu odborných prací v oboru ekonomie. Ekonom Daniel Münich z Univerzity Karlovy v rozhovoru pro iDNES.cz uvedl, že při posuzování publikací v těchto časopisech je třeba rozlišovat mezi jejich systematickým zneužíváním a jednotlivým omylem.

„Jsou případy, kdy člověk neměl moc ponětí o tom, jaké jsou v daném vědeckém oboru standardy a někam článek poslal. To nejvíce hrozí začínajícím vědcům, doktorandům, kteří nad sebou nemají dobrou supervizi a nikdo je včas nezastaví a nenasměruje,“ popsal Münich v rozhovoru.

Své studenty na predátorské časopisy upozorňuje například Západočeská univerzita. „Některé predátorské časopisy už máme vnitřním doporučením vyloučené z motivačního systému – jde třeba o vydavatelství MDPI. Doporučujeme akademikům pod tímto vydavatelstvím nepublikovat. Nutno zdůraznit, že jde o doporučení. Je tedy na autorech, aby si sami zvážili a posoudili možné a případné komplikace a s tím spojený dopad na své vědecké renomé,“ vysvětlil prorektor pro doktorské studium Jiří Hammerbauer.

„Na úrovni celé univerzity se touto problematikou zabýváme už minimálně rok, na jednotlivých fakultách pak podle oborového zaměření i déle. Další změny, které se na ZČU už v rámci některých součástí zavedly, se týkaly také menších zásahů do podmínek publikací,“ doplnil prorektor.