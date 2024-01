Někteří ptáci nemají s hyperglykémií potíže, studie pomůže v boji s cukrovkou

Některé druhy ptáků mají přirozeně vysokou hladinu cukru v krvi a nepůsobí jim to problémy. Vyvinuly si přirozenou obranu proti jejím škodlivým účinkům. Ukázala to mezinárodní devítiletá studie na celkem 1 072 jedincích, kterou vedli vědci z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR (AV ČR). Studie by mohla inspirovat medicínský výzkum zaměřený na prevenci a léčbu cukrovky.