Zplynujeme přes 200 tisíc slepic. Hotová je šestina, říká mluvčí hasičů

Jaká je aktuální situace na místě?

Již jsme provedli zaplynování jedné haly. Předtím jsme museli v celé hale utěsnit výdechové otvory o velikosti metru čtverečního s tím, že na každé straně haly je zhruba stovka těchto otvorů. Zásah je veden ve třech patrech budov, budovy jsou tři a každá z nich je podélně rozdělena. To znamená, že zde máme 18 sekcí, které musíme vyklidit.

Jak přesně zvířata likvidujete?

V první části jsme pustili přímo do budovy oxid uhličitý. Tak už dále postupovat nebudeme, jelikož k tomu je potřeba obrovské množství plynu a efektivita není taková, jakou bychom si představovali. Tím pádem nyní měníme taktiku.

V jakém ohledu je to neefektivní?

Samotné utěsnění haly nám zabralo dva dny. Vzhledem k tomu, že je zde nákaza, nosnice budou dílem umírat i na ni, tudíž bychom tímto způsobem čas zbytečně prodlužovali. Pravděpodobně budeme tedy vynášet živé slepice do kontejneru a zaplynovávat je tam, což bude mnohem náročnější.

Kolik takových kontejnerů je na to potřeba?

V prvotní fázi jich máme devět a přiváží se další. Dosud jsme těla skládali do velkých kontejnerů na kamionech a do dneška jsme vyskladnili 45 tun, což jsou dva plné kamiony, které pak směřují do kafilérie na spalování.

To je jaké množství zvířat?

Na jednu šestinu haly je to zhruba 35 tisíc nosnic.

A kolik vám ještě zbývá?

Během včerejška jsme vyskladnili druhé patro poloviny jedné z budov. Máme tedy hotovou jednu sekci a zbytek nás bude ještě čekat.

Jak dlouho čekáte, že to všechno ještě potrvá?

Velmi těžko se to odhaduje. Včera byl odhad zhruba do 14. ledna, může to být i déle. Při současném tempu by to vycházelo na 21 dní. Jakýkoli odhad je teď ale irelevantní, protože se změnila taktika na vynášení živých zvířat do kontejnerů.

Vynášení živých zvířat do kontejnerů zde na videu. Postup je schválen Státní veterinární správou:

Kolik lidí na místě pracuje a jak jsou vybavení?

Je zde 80 hasičů a 40 agenturních pracovníků. Personál se střídá, aby byl zajištěn odpočinek. Teplota ve „stájích“ je poměrně vysoká, okolo 30 stupňů, pracovníci proto musejí odpočívat a střídat se.

Štáb má postavené zázemí v podobě vyhřívaných nafukovacích stanů, dále pak zázemí pro dekontaminaci, kterým prochází agenturní zaměstnanci a hasiči jak do zasaženého prostoru, tak z něj ven.

Zaměstnanci jsou vybaveni obleky Tyvek, které všichni známe z pandemie, respirátory, rukavicemi a ochranou zraku. Hasiči mají rovněž ochranné obleky a používají v podstatě plynové masky s filtry. Zároveň každá technika, která odsud odjíždí, projíždí dekontaminačním rámem.