Poradenská psychoterapie bude vázaná živnost. Otevře cestu k dostupnější péči

  16:47
Psychoterapeuti působící mimo zdravotnictví budou smět poskytovat své služby jako vázanou živnost v oboru poradenské psychoterapie. Budou muset mít mimo jiné nejméně magisterské vzdělání a absolvovat komplexní psychoterapeutický výcvik i odbornou praxi. Počítá s tím zákon, který podepsal prezident Petr Pavel. Úprava poradenské psychoterapie se do zákona dostala na základě pozměňovacího návrhu skupiny poslanců.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Česká asociace pro psychoterapii již dříve uvedla, že tato nová vázaná živnost s názvem poradenská psychoterapie má přinést větší bezpečí pro klienty, vyšší profesionalitu oboru a otevřít cestu k dostupnější péči napříč celou společností. Otevře podle ní také prostor pro dětskou a školní psychoterapii i v resortech mimo zdravotnictví. Zákon podle asociace zohlední i praxi psychoterapeutů například ve školských zařízeních.

„Návrh vyplývá z nezbytnosti upravit podnikání osob s psychoterapeutickým vzděláním, které v současné době není z pohledu odborného a kvalitního poskytování služeb legislativně ukotveno, s výjimkou poskytování zdravotních služeb,“ uvedli poslanci ve zdůvodnění svého návrhu.

Chatbot jako terapeut roste v oblibě. Co dělá s vašimi údaji, nevíme, varují experti

Píšou, že psychoterapeuti, kteří nejsou poskytovateli zdravotních služeb, vykonávají svoji činnost buď na základě vázané živnosti psychologické poradenství a diagnostika, v horším případě v rámci živnosti volné, a to nejčastěji jako odborné poradenství, pořádání kurzů a seminářů a lektorské činnosti, které nevyžadují odbornou způsobilost.

Často také fungují bez podnikatelského oprávnění. „Zavedení vázané živnosti, která bude regulovat provozovatele dané živnosti – a též jejich zaměstnance, zabezpečí ve značné míře kvalitní výkon této služby, a sníží tak významně rizika spojená s neodborným zásahem,“ stojí v důvodové zprávě k návrhu.

Sněmovna přijala tento návrh na konci června. Senát pak předlohu vrátil v červenci s pozměňovacími návrhy, které se ale psychoterapie netýkaly. Sněmovna pak úpravu definitivně stvrdila 10. září.

19. září 2025  16:47

Akční letáky
