Ordinace plní stres z covidu. Stále více lidí trpí psychosomatickými potížemi

„Pracovala jsem v obchodě s oblečením. Majitel musel zavřít. Sice slíbil, že nás zaměstná znovu, ale to se nestalo,“ dodává žena, která se sama stará o dvě děti. Problémy s dásněmi ustoupily, když si po čase našla jinou práci. „Zubař mi pak řekl, že to bylo celé nejspíš psychosomatické,“ říká. Není jediná. Pacientů, kteří míří do ordinací lékařů s obtížemi způsobenými psychikou, v posledních měsících přibývá.

Najednou je všechno jinak, všude na nás číhá neviditelné nebezpečí, které má za následek pandemii strachu, jež nás znejišťuje, ochromuje a oslabuje náš imunitní systém. Jan Poněšický předseda Psychosomatické sekce Psychiatrické společnosti ČLS