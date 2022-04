Soud nařídil Babišovi omluvit se za „psychopata a udavače“. Expremiér se odvolá

Soudkyně Simona Kačerová nyní ve sporu rozhodovala podruhé. První rozsudek, kterým Wagenknechtovi přiznala omluvu od Babiše, vyhlásila loni v červnu. Krajský soud v Praze jí však vrátil spis s tím, že je nutné znění omluvy zpřesnit. Babišovým odvoláním se nadřízená instance zatím věcně nezabývala.

V úterý tedy soudkyně vyhlásila druhý zpřesňující rozsudek. Nadále zastává názor, že se Babiš musí za své výroky Wagenknechtovi omluvit.

Stížností a žalob je mnoho, je to ale legální

Připustila, že senátor podává ohledně Babiše nebo hnutí ANO řadu podnětů, stížností či žalob, podle soudu však postupuje zcela legálně a nelze ho za to ve veřejném prostoru kritizovat urážlivými slovy, že je „psychopat“ nebo „udavač“.

„Pokud má pan žalovaný (Babiš) jisté pochybnosti o zdravotním stavu pana žalobce (Wagenknechta) s ohledem na množství žalob, je nutné konstatovat, že nic takového nebylo prokázáno, a i kdyby zde byly jakési pochybnosti, soud se domnívá, že nelze tyto názory veřejně prezentovat v médiích, a tím poškozovat pověst, kariéru či osobní pověst žalobce. Takovou kritiku nelze rozhodně považovat za férovou, kterou by musel žalobce jako politik snášet,“ vysvětlila soudkyně.

Slova „psychopat“ či „udavač“, kterými bývalý premiér počastoval senátora, podle ní nemají reálný základ. „Překročily míru, kterou je možné tolerovat. Žalobce má nárok, aby byl odškodněn omluvou,“ dodala Kačerová.

Udělal z něho jakéhosi škůdce

Kritizovala i Babišův výrok, že měl Wagenknecht způsobit České republice ztrátu ve výši 800 milionů korun. „Přestože má žalovaný maximální možnosti, tak si informace neověřil, osočil žalobce v médiích, udělal z něj jakéhosi škůdce ČR, což žalobce velmi těžce nesl,“ prohlásila.

„Žalovaný porušil zákon, došlo k újmě nebo hrozbě újmy, žalobce se tedy oprávněně domáhá satisfakce ve formě omluvného dopisu, jehož konkrétní znění bude formulováno v písemném znění rozsudku,“ uzavřela soudkyně.

Babiš se podle ní má „hluboce omluvit“ do tří dnů od právní moci verdiktu, a to omluvou vytištěnou „černým písmem typu Garamond velikosti 12 na papíře velikosti A4“ a zaslanou na adresu senátora.

Expremiérův advokát Jiří Urbánek s rozsudkem nesouhlasí. Trvá na tom, že kritika měla věcný základ a že lze „senátora posedlého Babišem“ označit výrazy, které užil jeho klient.

„Rozsudek považujeme za nesprávný a budeme se znovu bránit odvoláním,“ řekl po jednání iDNES.cz.

Senátor naopak věří, že uspěje také u odvolacího soudu. „Nechci zabředávat do toho, jestli je (Babiš) schopen se omluvit, nebo ne, ale pokud soud určí, že by se omluvit měl, tak by měl toto rozhodnutí respektovat,“ dodal Wagenknecht.