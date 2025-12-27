Technologie dětem berou klid. Vrátit jim ho můžeme jen my, říká psycholožka

Veronika Pitthardová
  18:05
Dnešní svět je hlučný, rychlý a neustále svítí. Děti v něm tráví hodiny online, ale často zůstávají osamělé. Kanadská psycholožka Tamara Neufeld Strijack upozorňuje, že problém není jen v technologiích, ale v tom, co z dětských životů mizí – vztah, hra a odpočinek. „Dospělí musí znovu převzít vedení a vstoupit do jejich života,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz.
Fotogalerie3

Kanadská psycholožka Tamara Neufeld Strijack (27. září 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

České děti tráví na mobilech v průměru přes čtyři hodiny denně. Kdybyste dostala na starost třídu plnou takových dětí, co byste udělala jako první?
Nejprve bych udělala něco, co by upoutalo jejich pozornost. Hledala bych způsob, jak je zaujmout a vtáhnout – třeba do nějaké praktické činnosti, která by je bavila. Tak bych začala budovat vztah se žáky.

Hodně mluvíte o tom, že u dětí narůstají úzkosti a agrese. V Česku to vidíme i v rostoucí poptávce po školních psycholozích a krizové intervenci. Jak s tím souvisí technologie?
Děti dnes musí ve svém světě zpracovávat spoustu věcí. Mnohé z nich pro ně nefungují, což vede k frustraci – a ta se pak může projevit jako agrese. K tomu se přidává pocit bezmoci, protože řadu věcí nemohou ovlivnit. A právě bezmoc je živnou půdou pro strach a úzkost.

Tamara Neufeld Strijack

Kanadská psycholožka Tamara Neufeld Strijack (27. září 2025)
  • Kanadská psycholožka, registrovaná klinická poradkyně a akademická děkanka Neufeld Institute. Tuto organizaci založil její otec, světově uznávaný psycholog Gordon Neufeld.
  • Už více než 25 let se věnuje teorii a praxi v oblasti vývoje dětí a dospívajících, se zvláštním důrazem na to, jak technologie a sociální sítě ovlivňují jejich chování, emoce a duševní zdraví.
  • Její přístup vychází z vývojové teorie založené na vazbě Gordona Neufelda (attachment based developmental theory), která zdůrazňuje význam bezpečné vazby mezi dítětem a dospělým pro zdravý psychický vývoj.
  • Do Prahy přijela letos v září s přednáškou Mobilní telefony, obrazovky a sociální sítě: Jak získat zpět naše děti.

Jakou roli v tom hrají technologie?
Z jedné strany dětem berou prostor pro přirozené zpracování emocí. Dříve si děti hrály – venku, na hřišti, doma v obýváku. Hra byla praktická, tvořivá a pomáhala jim vyrovnávat se s tím, co prožívají. Dnes jim technologie velkou část toho času i prostoru vzaly.

Z druhé strany přinášejí přetížení. Děti mají přístup k obrovskému množství informací a obrazů, které je mohou znepokojovat. Neustále žijí s pocitem, že musí být „online“, něco kontrolovat, na něco reagovat. Jejich nervový systém je tak v permanentním napětí.

Zmiňujete minulost. Jak se podle vás liší dnešní dětství od dětství před dvaceti lety?
Tehdy jsme měli víc možností zpracovávat svět hrou. Mohli jsme jít ven, do parku, nebo si prostě jen hrát s kamarády bez struktury a dohledu dospělých. Taková volná hra pomáhala dětem pochopit svět kolem sebe a najít v něm své místo.

A kromě herního prostoru – co se ještě změnilo?
Nebývali jsme zahlcení informacemi z celého světa. Soustředili jsme se víc na své okolí, rodinu, sousedy, komunitu. Měli jsme kolem sebe přirozené podpůrné sítě, které nás držely. Dnes jsme individualističtější, roztříštěnější a často nám chybí právě tato opora.

Skutečné porozumění

V názvu vaší přednášky stojí zásadní otázka: „Jak získat zpět naše děti“. Jak tedy?
Myslím, že hlavní je uvědomit si, že nás opravdu potřebují. Dospělí – ať už rodiče, učitelé nebo pečovatelé – musí znovu převzít vedení a vstoupit do jejich života. Technologie jim nikdy nedá to, co jim můžeme dát my.

Jak to můžeme udělat v praxi?
Potřebujeme znovu získat důvěru v sebe sama a hledat cesty, jak se s dětmi znovu propojit. Můžeme začít u jejich světa – třeba využít technologii jako most, ne jako bariéru. Ale pak je potřeba jít dál: trávit společný čas venku, v přírodě, věnovat se volným, nestrukturovaným aktivitám. Nakonec je to vždy na nás.

Nekupujte dětem smartphony, vyzval operátor. Ohrožují jejich duševní zdraví

Proč je ale nutné získat je zpět? Jinými slovy – proč je vlastně ztrácíme?
Jedna z příčin souvisí se školním systémem. Děti stejného věku jsou od raného věku seskupovány dohromady a očekává se, že spolu budou vycházet a učit se. Jenže jako lidské bytosti potřebujeme být v kontaktu i se staršími – s rodiči, učiteli, mentory nebo i staršími dětmi, které mladším pomáhají a vedou je.

Takže chybí přirozený vztah mezi generacemi?
Přesně tak. Děti těží i z toho, když se samy mohou starat o mladší. Vytváří se tak přirozený tok péče místo rivality. Když ale tráví většinu času mezi vrstevníky, převládá stejnost. Začnou se navzájem napodobovat, hledat mezi sebou útěchu i vedení. A technologie tento jev ještě více zesilují. Odtahují děti dál od nás. Vzniká celý online svět, jehož většina dospělých není součástí, takže vzdálenost mezi námi a dětmi se stále zvětšuje.

Jak může rodič poznat, že mobil nebo sociální sítě už dítěti škodí?
Nápadné je, když se dítě uzavírá, tají, co dělá, nebo reaguje přehnaně, když mu omezíte telefon. Jemnější varovné signály jsou, že ztrácí zájem o věci, které ho dřív bavily – přestane psát, malovat nebo poslouchat hudbu. Když něco dítě odpojuje od jeho vlastního já, je dobré tomu věnovat pozornost.

Takže rodiče by měli spoléhat i na intuici?
Rozhodně. Pokud máte pocit, že své dítě už nepoznáváte, je to signál. Rodiče většinou cítí, že něco není v pořádku, i když to neumí přesně pojmenovat. Odstupte od toho, co všichni ostatní považují za normální, a zeptejte se sami sebe: Co se právě děje s mým dítětem? Tím začíná skutečné porozumění.

Zaujmout postoj a stanovit hranice

Ve Švédsku už se přistoupilo k opatřením – zakázali mobily ve školách. Jaký máte názor na podobné regulace?
Kanada to také zavedla v mnoha provinciích a podle toho, co jsme dosud viděli, je to skutečně docela účinné. Odlehčuje to učitelům, kteří by jinak museli neustále dohlížet na používání mobilů. Když je to prostě pravidlo, odpadá každodenní boj. Mnoho studentů dokonce uvedlo, že se cítí uvolněněji. Myslím, že to je směr, kterým se musíme ubírat. Potřebujeme vymezit časy a prostory bez obrazovek a společnost musí zaujmout jasný postoj a stanovit hranice. Protože dosud jsme toho nebyli schopni sami.

Záměrně odevzdávali nefunkční mobily, tak je nyní na školách zakážou plošně

Pro učitele to nemusí být snadná role… Jak by se k tomu měli postavit?
Podle mě to začíná zvědavostí – snahou pochopit, co děti přitahuje. Co sledují na internetu, co je baví? Když učitel projeví opravdový zájem o svět svých žáků, otevírá si cestu k jejich pozornosti i důvěře.

Jak může takový zájem navázat v běžné výuce?
Tím, že se s dětmi setká tam, kde právě jsou, a odtud je vede k reálným, osobním zážitkům. Může začít úplně jednoduše – společným čtením, návštěvou koncertu nebo propojením výuky s tím, co mají žáci rádi.

Po škole ale děti přicházejí domů, za svými rodiči. A mnozí z nich přiznávají, že je pro ně těžké jít dětem příkladem, když sami tráví hodně času na telefonu. Co byste jim vzkázala?
To je velmi dobrá poznámka. A vím, že to není jednoduché. Děti mi často říkají: „Rodiče mi zakazují být na telefonu, ale sami ho nedají z ruky.“ A právě to ukazuje, jak důležité je, abychom v tom byli společně. Pomáhá stanovit jasné časy nebo prostory bez telefonů – třeba během jídla nebo po večeři. Tyto společné chvíle bez technologií fungují skvěle, protože děti vidí náš příklad.

Sociální sítě a krátká videa působí dětem psychické problémy. Hlavně dívkám

Jak to udělat, když telefony často potřebujeme i k práci nebo běžným věcem?
Rozumím tomu. Všichni je používáme k praktickým účelům – objednáváme boty, kontrolujeme zprávy, domlouváme schůzky. Navenek to vypadá, že jen scrollujeme, ale často se prostě snažíme zvládnout každodenní život. Přesto je klíčové načasování.

Dřív jsem třeba odpovídala na e-maily u kuchyňského stolu, když si děti dělaly úkoly. V tu chvíli jsem už nebyla opravdu přítomná – a navíc ve stresu. Nakonec jsem nechávala počítač v kanceláři. Děti poznají, kdy jste odpojení a kdy jste opravdu k dispozici. Nepotřebují naši pozornost pořád, ale potřebují cítit, že jsme tu – klidní a přítomní.

A co rodiče, kteří jsou na to sami a mají minimum času?
I pro ně existují malé úpravy. Místo obrazovek může pomoct audiokniha, hudba nebo kreslení. Prostě něco, co dá dětem prostor, aniž by je to vtáhlo do digitální spirály. Když byly naše děti malé, občas jsme jim pustili Chitty Chitty Bang Bang, takový dlouhý muzikál. My jsme získali čas, ony zábavu – ale záměrnou, ne bezbřehé scrollování. I volba platformy dělá rozdíl: Netflix má konec, YouTube ne. Právě ta neomezenost nás všechny, děti i dospělé, udržuje v závislosti. Dřív jsme poslouchali rádio nebo se dívali na film – a pak to prostě skončilo. Tyto přirozené konce jsme ztratili, ale můžeme se k nim vědomě začít vracet.

Potřebujeme opravdové vztahy

Ve své práci zdůrazňujete význam vztahu, hry a odpočinku. Jak mohou tyto tři prvky působit jako protiváha vlivu technologií?
Na to bych potřebovala aspoň týden! Ale zkusme to zkrátit. Technologie sice nabízejí propojení, ale bez skutečného kontextu. Naplňují nás jen povrchně. To, co opravdu naplňuje, jsou opravdové vztahy. Když se dospělý spojí s dítětem, nebo když o sebe pečujeme navzájem, má to hluboce vyživující účinek. Takové vztahy utišují vnitřní napětí a dávají pocit bezpečí, který žádná technologie nenahradí.

Zmiňujete i odpočinek. Jak do toho zapadá?
Stálá potřeba být viděn a přijímán je nesmírně vyčerpávající. Udržuje náš vnitřní systém v pohotovosti. Odpočinek znamená pravý opak – stav, kdy můžeme prostě být, bez tlaku a dokazování. Je to prostor, kde se cítíme v pohodlí a péči, aniž bychom si ji museli zasloužit.

Zákaz mobilů na školách nic neřeší. Duševní pohodu nezlepší, tvrdí studie

A kde má v tomhle všem místo hra?
Hra je také formou odpočinku, i když aktivní. Není o výkonu ani výsledku, ale o radosti z objevování a svobodném vyjádření. Pomáhá nám zpracovávat svět i sebe sama.

Co doporučujete rodičům, kteří chtějí s dětmi posílit vztah a přitom je „odlákat“ od mobilu?
Musíme být atraktivnější než jejich telefony. Nemůžeme jim prostě vzít zařízení a očekávat, že všechno bude v pořádku. Pokud jim je jednoduše odebereme, děti nám to mohou zazlívat nebo nás obviňovat, a to může náš vztah poškodit. Místo toho musíme přidat něco navíc – společné zážitky. Ty posilují pouto a děti díky nim chtějí být s námi. Připomínají jim, že skutečné spojení je mnohem hodnotnější než to, co může nabídnout obrazovka.

Vidíte v různých zemích rozdíly v tom, jak rodiny a školy téma technologií řeší?
Upřímně, všichni s tím bojujeme. Každý se snaží najít způsob, jak situaci zvládnout, ale většina má pocit, že je to nad jejich síly. Neznám žádnou zemi, která by našla jasné a funkční řešení. Některé kultury mají tradice, které lidem pomáhají zůstat propojeni, ale i ty se vlivem technologií pomalu vytrácejí.

Třeba v některých částech Afriky vidíme, jak kmeny s bohatými tradicemi a rituály přicházejí o své zvyky s příchodem internetu. A přitom právě tyto kulturní zvyky jsou nesmírně cenné – vytvářejí prostor pro spojení, pro hru, hudbu, pohyb a společný čas. Možná bychom měli znovu objevit pojem „rituály“ – pravidelné rytmy, které nás spojují a připomínají, co je skutečně důležité.

KOMENTÁŘ: Časovaná bomba naší chabé péče o duševní zdraví. Je třeba konat

Zní to ale jako velmi obtížný úkol…
Ano, je to těžké. Všichni se teprve učíme žít v prostředí, které je pro naši přirozenost nové a tak trochu cizí. Kanadský antropolog David Suzuki kdysi řekl, že kultura potřebuje sto až dvě stě let, aby se přizpůsobila novému vynálezu. A podle toho měřítka se teprve pořád adaptujeme na rádio a telefon – natož na všechno další, co přišlo potom.

Myslíte si, že se bez regulací obejdeme, nebo už je tlak digitální kultury příliš silný?
Měli bychom být optimističtí, že? A já opravdu věřím, že ještě není pozdě. Čeká nás spousta práce, ale kdybych nevěřila, že změna je možná, nedělala bych to, co dělám – nevedla bych s vámi rozhovor a nesdílela své myšlenky. Společenské změny, osvěta i určité regulace jsou důležité, ale všechno začíná u nás – u rodičů, učitelů a dospělých, kteří se o děti starají. Každý z nás se může rozhodnout jednat už teď, i když to někdy znamená plavat proti proudu.

Proč je tak důležité, abychom to udělali právě teď?
Protože jde o víc než jen o obrazovky. Je to otázka emocionálního zdraví, pohody a stability našich dětí – a nakonec i celých rodin. Pokud to vzdáme, ztratíme něco podstatného z lidského spojení, které nás drží pohromadě

