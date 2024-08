Aplikace dosáhnou tam, kam odborník ne. Člověka nenahradí, říká psycholožka

Jak v posledních letech zasáhla digitalizace do péče o duševní zdraví?

Boom zažívají hlavně aplikací zaměřené na duševní zdraví. Kromě VOS, na níž se jako psycholožka podílím, je to třeba i aplikace Nepanikař, která je tedy specifická krizovou intervencí.

Tyto aplikace představují dobrý most pro lidi, pro něž není péče o duševní zdraví z různých důvodů není dostupná. Důvody mohou být finanční, ale jde také o nedostatek odborníků.

Jsou takové aplikace vhodné i pro lidi, kteří se teprve rozhodují, zda odbornou pomoc vyhledat?

Určitě, když si tato témata teprve oťukávají a nejsou si jistí, zda je jejich problém natolik závažný, aby vyhledali pomoc, je aplikace ideální. Spousta lidí dnes přemýšlí, zda ten krok udělat. Spousta z nich se chce dnes rozvíjet a starat se o sebe.

Barbora Kutá Psycholožka, krizová interventka a lektorka jógy a meditací.

Hlavní tvůrkyně psychologického obsahu aplikace VOS.health a manažerka psychologického výzkumu.

Kromě práce ve VOS vede soukromé lekce a vyučuje mindfulness na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Zabývá se digitalizací péče o duševní zdraví a využitím AI v psychologii.

Rozumím tomu tak, že zájem o duševní zdraví je u lidí stále větší?

Vnímám, že duševní zdraví začíná být, alespoň v nějakých skupinách lidí, důležité. Chtějí vědět, jak se o sebe starat a aplikacím jdou naproti.

V psychologii totiž tyto aplikace otevírají dveře i pro pozitivní stránku a seberozvoj, na což v psychoterapii občas nebývá tolik prostoru.

Pro vás, psychology a terapeuty, jsou aplikace taktéž pomocníkem?

Sama ráda používám aplikace na meditace, ale také na takové pozastavení nad tím, jak se vlastně mám. Názory se ale mezi psychology trochu liší.

Když se poprvé objevila umělá inteligence v našem oboru, tak jsem vnímala, že spousta lidí se bojí, že třeba přijde o práci. Za sebe to tak ale nevnímám. Aplikace spíš vidím jako berličku při péči o duševní zdraví. Ne jako něco, co by mělo nahradit člověka – terapeuta.

A nechybí při užívání aplikací naopak osobní kontakt s odborníkem?

Jsme sociální bytosti a kontakt s druhým člověkem je léčivý, a často důležitější než samotný obsah rozhovoru. A bude velmi důležitý i do budoucna, protože z pracovních i partnerských vztahů se osobní kontakt trochu vytrácí. Nemůžeme z toho ale vinit digitalizaci, protože ta přináší psychologickou pomoc tam, kam třeba terapeut nebo psycholog nedosáhne.

Dáte příklad?

Může vyplnit prostor mezi sezením na psychoterapii, nebo může jejím prostřednictvím může odborník digitalizovat úkoly, které klientovi dává. Skrz aplikace na sobě navíc můžeme neustále pracovat a rozvíjet se skrz různé meditace nebo cvičení.

V čem ještě může spočívat výhoda takových aplikací?

Jsou praktické pro mladé lidi, kteří mají mnohem častěji sociální úzkosti, takže je pro ně náročné někam jít osobně. Pro ně je zkrátka bezpečnější na začátku psát.

Cílovou skupinou aplikací jsou tedy spíš mladší lidé?

Záleží na zaměření aplikace, u nás ve VOS jsou to i starší ročníky. Hodně řešíme pracovní stres, takže je tam většina pracujících lidí. Každá generace si řeší nějaká témata, ale péči si zaslouží každý. Je ale pravda, že z uživatelského hlediska mohou být aplikace pro mladé lidi snazší.

Jsou tyto aplikace budoucností v péči o duševní zdraví?

Jak už jsem říkala, rozhodně nenahradí kontakt s člověkem. Lidé je ale určitě budou využívat víc a víc, a proto bychom se s nimi měli naučit pracovat i my psychologové. Mohou být naší prodlouženou rukou. Velký prostor pro digitalizaci vidím hlavně v čase mezi terapiemi, kdy je na svou situaci klient sám a potřebuje podporu.